В Минске в выходные горела квартира. 63-летний хозяин попал в больницу с ожогами

Источник материала: Tut.by

В выходные в столице горела квартира. Хозяин попал в больницу, сообщает МЧС Минска.

Вечером 1 ноября был пожар в Заводском районе в одной из квартир по адресу Кабушкина, 84.

В горящей комнате на полу работники МЧС нашли 63-летнего хозяина квартиры. Он был без сознания. Мужчину вынесли из опасной зоны и передали медикам.

Пострадавшего увезли в больницу, диагноз — «термоингаляционная травма, отравление продуктами горения, термический ожог пламенем головы, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей 1−3 степеней (30%)».

Во время происшествия также повреждено имущество на площади 15 «квадратов». Квартира закопчена.

Причина пожара устанавливается, рассматривается такая версия: неосторожное обращение с огнем.