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Сноуден планирует получить гражданство России

02.11.2020 11:49 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 ноя – Sputnik. Эдвард Сноуден планирует получить российское гражданство, это связано с ожидаемым рождением ребенка, который будет гражданином РФ, сообщил адвокат, представляющий его интересы в РФ Анатолий Кучерена. 

© Sputnik / Виталий Аньков
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"Эта просьба связана с предстоящим рождением ребенка, что ему очень важно, чтобы они (Сноуден и его супруга) имели гражданство как американское, так и российское", - сказал Кучерена агентству РИА Новости.

При этом отмечается, что бывший сотрудник ЦРУ и АНБ будет подавать документы на российское гражданство в упрощенном порядке.

"Обычным путем (через МВД), конечно (будет получать). У него есть уже 5-летний стаж, поэтому он может уже идти в упрощенном порядке", - пояснил Кучерена.

Он подтвердил, что на прошлой неделе получил от Сноудена поручение о подаче на двойное гражданство США и России, однако законом такое не предусмотрено.

"Я сейчас приступаю к подготовке документов. И в ходе подготовки документов мы ответим на все вопросы, которые будут возникать", - добавил адвокат.

По словам Кучерены, жена Сноудена также, скорее всего, будет подавать документы на российское гражданство. Когда точно будет подано заявление, он пока сказать не может, какое-то время займет подготовка документов.

© Sputnik / Владимир Федоренко
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В понедельник утром Сноуден в Twitter написал, что они с женой подают заявление на получение двойного гражданства США и РФ. При этом Сноуден отметил, что они с женой останутся американцами и будут воспитывать сына в духе американских ценностей, в частности, свободы высказывать свое мнение. Он добавил, что с нетерпением ждет дня, когда сможет вернуться в США, чтобы воссоединиться с семьей.

Эдвард Сноуден в июне 2013 года передал газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. Он вылетел в Гонконг, а оттуда – в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США.

В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. В этом же году он заключил официальный брак со своей давней подругой Линдсей Миллс.

В конце октября Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России.

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Теги: Минск
 
 
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Желание экс-сотрудника спецслужб США связано с ожидаемым появлением ребенка, которого они намерены воспитывать в духе американских ценностей.
 
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