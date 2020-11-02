ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Погода на неделю: наступивший ноябрь обещает быть теплее обычного

02.11.2020 12:23 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Прошедший октябрь оказался на 3−4 градуса теплее климатической нормы, наступивший ноябрь также обещает быть теплее обычного, сообщили TUT.BY в Белгидромете Минприроды.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

3 ноября, во вторник, погоду в Беларуси в основном будет определять теплый фронтальный раздел, смещающийся с соседней Польши. Благодаря ему будет облачно, ночью по западу, а днем и в центральных районах страны пройдут кратковременные дожди, местами будут сгущаться туманы. Ветер южный слабый. Температура воздуха минимальная ночью +1…7 °С, при прояснениях местами по востоку Беларуси воздух 0…-2 °С, максимальная температура днем +7…13 °С; по западу, где уже скажется влияние теплых воздушных масс, ночью +8…10 °С, днем +14…16 °С.

В среду, 4 ноября, за погоду в стране будет отвечать фронтальный раздел, смещающийся с Западной Европы. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах туман. Ветер переменных направлений слабый до умеренного. Температура воздуха ночью +3…10 °С, днем +6…12 °С.

5 ноября, в четверг, в ночные и утренние часы Беларусь останется в зоне атмосферного фронта и на большей части территории сохранятся кратковременные дожди. В ночные и утренние часы местами слабый туман. Ветер южный с переходом на западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью +2…8 °С, днем +5…11 °С.

В конце рабочей недели и в предстоящие выходные существенных осадков не ожидается. Местами будут клубиться туманы. Температура воздуха минимальная ночью +1…7 °С, максимальная днем +7…12 °С. Такой температурный фон на 4−6 градусов превышает климатическую норму для этих ноябрьских дней.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В конце рабочей недели и в предстоящие выходные существенных осадков не ожидается. Температура воздуха минимальная ночью +1…7 °С, максимальная днем +7…12 °С. Такой...
 
Новости дня
Новости общества
 
«Использовалось оружие со светошумовыми боеприпасами и резиновыми пулями». МВД - о протестах 1 ноября
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

01.11.2020
Mir24.TV Belarus
02.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика