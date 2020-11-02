«Использовалось оружие со светошумовыми боеприпасами и резиновыми пулями». МВД - о протестах 1 ноября

Источник материала: Tut.by

В Беларуси 1 ноября прошли 13 протестных акций, самым многочисленным стало шествие «Дзяды. Марш против террора» в Минске и Минском районе. Количество участников акций в других регионах в основном не превышало 10 человек, сообщает пресс-служба МВД.



Фото: TUT.BY

В милиции считают, что акция с самого начала приобрела не «мирный» характер. Там отметили, что протестующие вышли на проезжую часть проспекта Независимости и на 20 минут заблокировали движение транспорта в обе стороны.

«Мероприятие сопровождалось фактами активного противодействия правоохранительным органам. В частности, в районе Логойского тракта протестующие использовали самодельное взрывное устройство», — заявили в МВД.

В ведомстве также сообщили, что предпринимали меры по пресечению правонарушений — использовалось оружие со светошумовыми боеприпасами и резиновыми пулями.

За нарушение законодательства о массовых мероприятиях на территории Минска и Минского района задержано около 300 человек, в их отношении составлены административные протоколы. По фактам активного сопротивления сотрудникам органов внутренних дел, блокирования движения проводятся проверки в рамках уголовно-процессуального законодательства.

Напомним, 1 ноября в Минске прошел 12-й воскресный марш. В этот раз он, по сути, должен был совпасть с ежегодным шествием в Куропаты, которым общественность отмечает и «Дзяды», и скорбную дату расстрела цвета белорусской интеллигенции. Правда, в этот раз силовики разгоняли протестующих с особой жестокостью: использовали оружие, людей отлавливали по дворам, а на поле рядом с Куропатским лесом, по сообщениям очевидцев, силовики «устроили сафари» — преследовали демонстрантов на автомобилях. В итоге до урочища под Минском добралось от пятисот до нескольких тысяч человек.