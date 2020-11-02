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В Могилеве начался суд над экс-чиновницей горисполкома Ириной Жаббаровой. Ее обвиняют в коррупции
02.11.2020 12:23 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Могилеве начался суд над бывшей начальницей управления культуры горисполкома Ириной Жаббаровой,
Дело в отношении Ирины Жаббаровой рассматривает суд Октябрьского района. Предварительно сообщалось, что ее обвиняют в получении взятки в размере 500 рублей от частной компании, которая должна была стать за это победителем в конкурсе на световое оформление мероприятия.
По
Ирина Жаббарова возглавила управление культуры Могилевского горисполкома в начале июня 2018 года. До этого она несколько месяцев возглавляла Могилевский государственный колледж искусств, ранее работала заместителем начальника отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи горисполкома. Жаббарова отвечала в том числе за проведение всех городских массовых мероприятий.
По делу также проходит гендиректор ЗАО «Лазерные шоу-системы» Александр Лексаков,
В начавшемся первом судебном заседании по делу Жаббаровой и Лексакова сразу же был объявлен перерыв. Причиной стало то, что после получения Лексаковым копии постановления о назначении судебного процесса не прошло пяти суток.
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Жаббарову задержали еще в марте 2020 года.
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