В Могилеве начался суд над экс-чиновницей горисполкома Ириной Жаббаровой. Ее обвиняют в коррупции

Источник материала: Tut.by

В Могилеве начался суд над бывшей начальницей управления культуры горисполкома Ириной Жаббаровой, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна». Ее обвиняют во взяточничестве.





Дело в отношении Ирины Жаббаровой рассматривает суд Октябрьского района. Предварительно сообщалось, что ее обвиняют в получении взятки в размере 500 рублей от частной компании, которая должна была стать за это победителем в конкурсе на световое оформление мероприятия.

По информации TUT.BY , Ирину Жаббарову задержали еще 13 марта. В это же время был задержан и директор «Минскконцерта» Андрей Микуцевич. И чиновницу, и директора «Минскконцерта» обвиняли в получении взятки (500 рублей и 3500 рублей соответственно) от представителя частной компании, занимающейся световым оформлением. Деньги оба брали за победу в конкурсных торгах и своевременную оплату по договору.

Ирина Жаббарова возглавила управление культуры Могилевского горисполкома в начале июня 2018 года. До этого она несколько месяцев возглавляла Могилевский государственный колледж искусств, ранее работала заместителем начальника отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи горисполкома. Жаббарова отвечала в том числе за проведение всех городских массовых мероприятий.

По делу также проходит гендиректор ЗАО «Лазерные шоу-системы» Александр Лексаков, сообщает 6tv.by. Ему вменяют дачу взятки. Лексаков, в отличие от бывшей чиновницы, находится не под стражей. Он отказался прокомментировать корреспонденту выдвинутые в отношении него обвинения.

В начавшемся первом судебном заседании по делу Жаббаровой и Лексакова сразу же был объявлен перерыв. Причиной стало то, что после получения Лексаковым копии постановления о назначении судебного процесса не прошло пяти суток.