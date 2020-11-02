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1 ноября на акции протеста в Беларуси задержали 315 человек
02.11.2020 13:13 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
МВД не дает точных цифр о задержанных 1 ноября и сообщает о 13 акциях по стране.
1 ноября, по данным правозищиитников,
Отметим, что в числе арестованных член Координационного совета Денис Готто, скульптор Геник Лойко и 6 журналистов. Был задержан корреспондент телеканала «Белсат» Дмитрий Солтан, корреспондент российского ТАСС Юрий Шамшур, журналисты «Новага часу» Яна Трусило, Дмитрий Дмитриев, Александр Зенькович и Алена Ляшкевич.
Как
МВД пока не дает точные данные о числе задержанных, в официальном телеграм-канале
Вчера участники марша собрались в центре Минска на проспекте Независимости. Они собирались пройти колонной до урочища Куропаты. Однако дошли немногие, на протяжении всего пути происходили задержания и дорога перекрывалась силовиками.
Напомним, 9 августа в Беларуси прошли выборы президента страны. По данным ЦИК, победил Александр Лукашенко. Многие избиратели не согласны с результатами выборов. Сразу после закрытия избирательных участков
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МВД не дает точных цифр о задержанных 1 ноября и сообщает о 13 акциях по стране.
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