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1 ноября на акции протеста в Беларуси задержали 315 человек

02.11.2020 13:13 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

МВД не дает точных цифр о задержанных 1 ноября и сообщает о 13  акциях по стране.

1 ноября, по данным правозищиитников, на акциях протеста в Беларуси были задержаны 315 человек. Большинство людей задержали в Минске, где вчера проходил «Марш против террора», также задержания происходили в Гродно, Могилеве, Бресте, Осиповичах, Слуцке, Пинске и Слониме.

Отметим, что в числе арестованных член Координационного совета Денис Готто, скульптор Геник Лойко и 6 журналистов. Был задержан корреспондент телеканала «Белсат» Дмитрий Солтан, корреспондент российского ТАСС Юрий Шамшур, журналисты «Новага часу» Яна ТрусилоДмитрий Дмитриев, Александр Зенькович и Алена Ляшкевич

Как сообщает Белорусская ассоциация журналистов, Дмитриев и Солтан избиты, а Шамшура и Ляшкевич отпустили. 

МВД пока не дает точные данные о числе задержанных, в официальном телеграм-канале указано, что их «около 300», в отношении которых составлены административные протоколы. По данным ведомства, в стране прошло 13 протестных акций.

Вчера участники марша собрались  в центре Минска на проспекте Независимости. Они собирались пройти колонной до урочища Куропаты. Однако дошли немногие, на протяжении всего пути происходили задержания и дорога перекрывалась силовиками. 

Напомним, 9 августа в Беларуси прошли выборы президента страны. По данным ЦИК, победил Александр Лукашенко. Многие избиратели не согласны с результатами выборов. Сразу после закрытия избирательных участков начались акции протеста, которые продолжаются до сих пор. Ряд предприятий заявили о забастовке, рабочие выдвигают политические требования об отставке Лукашенко.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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МВД не дает точных цифр о задержанных 1 ноября и сообщает о 13  акциях по стране.
 
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