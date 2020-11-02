1 ноября на акции протеста в Беларуси задержали 315 человек

МВД не дает точных цифр о задержанных 1 ноября и сообщает о 13 акциях по стране.

1 ноября, по данным правозищиитников, на акциях протеста в Беларуси были задержаны 315 человек. Большинство людей задержали в Минске, где вчера проходил «Марш против террора», также задержания происходили в Гродно, Могилеве, Бресте, Осиповичах, Слуцке, Пинске и Слониме.

Отметим, что в числе арестованных член Координационного совета Денис Готто, скульптор Геник Лойко и 6 журналистов. Был задержан корреспондент телеканала «Белсат» Дмитрий Солтан, корреспондент российского ТАСС Юрий Шамшур, журналисты «Новага часу» Яна Трусило, Дмитрий Дмитриев, Александр Зенькович и Алена Ляшкевич.

Как сообщает Белорусская ассоциация журналистов, Дмитриев и Солтан избиты, а Шамшура и Ляшкевич отпустили.

МВД пока не дает точные данные о числе задержанных, в официальном телеграм-канале указано , что их «около 300», в отношении которых составлены административные протоколы. По данным ведомства, в стране прошло 13 протестных акций.

Вчера участники марша собрались в центре Минска на проспекте Независимости. Они собирались пройти колонной до урочища Куропаты. Однако дошли немногие, на протяжении всего пути происходили задержания и дорога перекрывалась силовиками.