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СК завершил расследование дела о нападении на милицию, по которому задерживали футболистов «Крумкачей»

02.11.2020 13:21 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о злостном хулиганстве и насилии в отношении сотрудников органов внутренних дел 30 августа в Минске, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, в то воскресенье нетрезвый 42-летний минчанин подошел к Ford Transit и стал бить по нему руками и ногами.

«Из автомобиля вышли сотрудники милиции, чтобы задержать нарушителя, однако он оказал им активное сопротивление и причинил телесные повреждения. В это же время другие участники несанкционированного мероприятия подбежали к правоохранителям и начали их избивать, также они наносили многочисленные удары по корпусу служебного автомобиля», — рассказали в СК.

Двух мужчин, помогавших отбивать минчанина, задержали в тот же день. Еще одного нарушителя — 54-летнего жителя Столбцовского района — задержали на следующий день.

В ведомстве подчеркнули, что двое из задержанных ранее привлекались к уголовной ответственности.

«Имущественный вред, причиненный ГУВД Мингорисполкома, составил более 4 тысяч рублей», — добавили в СК.

По результатам расследования трем мужчинам предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 339 (злостное хулиганство) и ст. 364 (насилие, угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел в целях воспрепятствования его законной деятельности, принуждения к изменению характера этой деятельности) Уголовного кодекса Беларуси.

Они находятся под стражей, уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

Напомним, 30 августа в МВД сообщили, что задержали трех человек за нападение на служебный автомобиль милиции. По сообщению ведомства, у машины было разбито лобовое стекло, а также повреждены боковые части. Двое из задержанных в тот день — футболисты клуба «Крумкачы». По информации из клуба, футболисты не участвовали в протестах, а просто возвращались с тренировки.

 
Теги: Минск
 
 
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По результатам расследования трем мужчинам предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 339 (злостное хулиганство) и ст. 364 (насилие, угроза применения насилия в отношении...
 
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