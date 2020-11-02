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«Трактор украли, председатель соврал». Жители агрогородка под Кричевом нашли свой пропавший памятник

02.11.2020 13:21 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«А трактор все же украли», — говорят жители агрогородка Костюшковичи и прислали фотоподтверждение. Памятник, который лет 40 стоял у здания сельисполкома и о котором переживают деревенские, уже находится в Кричеве. Хотя председатель Костюшковичского сельисполкома Владимир Медведев заверял, что трактор находится на реставрации.


Новое место для памятника-трактора из деревни Костюшковичи нашли в Кричеве. Фото предоставили жители деревни Костюшковичи.

Напомним, что о пропаже памятника-трактора и его дальнейшей судьбе жители агрогородка Костюшковичи Кричевского района начали переживать в конце октября. В середине месяца памятник сняли спецтехникой и увезли по распоряжению чиновников, среди местных пошел слух, что трактор увезли насовсем и установят в Кричеве.

Жители агрогородка пояснили, почему памятник им так дорог. Трактор, который установили в начале 1980-х годов, — настоящий, а не какой-то муляж. Именно этот трактор был в послевоенные годы одним из первых транспортных средств, которое использовали на колхозных полях. И что особенно важно для местных, первым трактористом был уроженец деревни Костюшковичи, бывший фронтовик Иван Иванович Вацуро.

Памятник-трактор стоял на постаменте в сквере рядом с памятником Воину-освободителю рядом со зданием сельсовета. Учащиеся школы ухаживали за обоими памятниками, здесь же проводились патриотические мероприятия.


Пустой постамент в деревне Костюшковичи. Тут стоял дорогой сердцу сельчан памятник-трактор. Фото предоставлено читателями TUT.BY

— Объяснений для нас, жителей деревни, никаких не последовало. Мы считаем данное действо актом вандализма. Жителей агрогородка просто лишили символа, реликвии, святыни. И мнение людей никого при этом не интересует, — возмущались жители Костюшковичей.

Сейчас, спустя пару дней, их возмущение еще сильнее: председатель Костюшковичского сельского исполнительного комитета Владимир Медведев в пятницу, 30 октября, говорил журналисту TUT.BY, что памятник-трактор сняли для реставрации, а куда установят, еще неизвестно. И сколько времени понадобится на ремонт, тоже непонятно, уверял Медведев.

А в выходные деревенские поехали в Кричев и увидели свой трактор уже установленным на постаменте, где стояло другое транспортное средство — грузовик. Грузовик сняли, так как ликвидировали предприятие «Кричевгрузавто», символом которого он был.


Вот как выглядел памятник около ликвидированного сейчас «Кричевгрузавто»

А так выглядит это же место сейчас. Фото предоставили жители деревни Костюшковичи

— Председатель сельисполкома это точно знал, но соврал. Зачем — мы тоже не знаем, — говорят деревенские.

Сегодня, 2 ноября, пояснение своим словам председатель Костюшковичского сельского исполнительного комитета Владимир Медведев журналисту TUT.BY не дал. Диалог был коротким:

— Деревенские прислали фотографию, что трактор установили в Кричеве. А вы мне говорили, что он еще на ремонте.

— Я по телефону никакой информации не даю. Приезжайте в Кричев — будем разговаривать, — и положил трубку.

Оперативно получить комментарий в Кричевском райисполкоме не удалось — телефоны зампредседателей по идеологии и культуре, архитектуре, а также начальников соответствующих отделов не отвечают.

 
 
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Памятник, который лет 40 стоял у здания сельисполкома и о котором переживают деревенские, уже находится в Кричеве.
 
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