В Гродно задержали мужчину, который управлял квадрокоптером с БЧБ-флагом

Источник материала: Tut.by

В Гродно 1 ноября, около 15.00, милиция перехватила квадрокоптер, который летал с бело-красно-белым флагом над городом, сообщает милиция региона.



Фото: grodno.mvd.gov.by

Квадрокоптер с флагом летал в воскресенье над центром города. Летательный аппарат, по данным милиции, запускал гродненец, руководитель одного из частных предприятий, лично на акциях протеста он не присутствовал.

1 ноября мужчина запускал аппарат, находясь возле Немана на улице Левонабережная. Гродненец был задержан в момент посадки квадрокоптера. Мужчина пояснил, что решил проверить возможности устройства.

Сначала говорил, что вылетел с флагом первый раз, однако было установлено, что этот же квадрокоптер летал над улицей Советской 25 октября. Сейчас проводится проверка по факту полета подобного устройства в районе ОАО «Гродно Азот», территория возле завода, кстати, относится к перечню мест, где запрещены в целях безопасности полеты любых летательных аппаратов.

В отношении мужчины, который управлял летательным аппаратом, также составлены административные протоколы за нарушения правил пикетирования.