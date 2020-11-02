ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гродно задержали мужчину, который управлял квадрокоптером с БЧБ-флагом

02.11.2020 13:21 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Гродно 1 ноября, около 15.00, милиция перехватила квадрокоптер, который летал с бело-красно-белым флагом над городом, сообщает милиция региона.


Фото: grodno.mvd.gov.by

Квадрокоптер с флагом летал в воскресенье над центром города. Летательный аппарат, по данным милиции, запускал гродненец, руководитель одного из частных предприятий, лично на акциях протеста он не присутствовал.

1 ноября мужчина запускал аппарат, находясь возле Немана на улице Левонабережная. Гродненец был задержан в момент посадки квадрокоптера. Мужчина пояснил, что решил проверить возможности устройства.

Сначала говорил, что вылетел с флагом первый раз, однако было установлено, что этот же квадрокоптер летал над улицей Советской 25 октября. Сейчас проводится проверка по факту полета подобного устройства в районе ОАО «Гродно Азот», территория возле завода, кстати, относится к перечню мест, где запрещены в целях безопасности полеты любых летательных аппаратов.

В отношении мужчины, который управлял летательным аппаратом, также составлены административные протоколы за нарушения правил пикетирования.

 

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гродно 1 ноября, около 15.00, милиция перехватила квадрокоптер, который летал с бело-красно-белым флагом над городом.
 
Новости дня
Новости общества
 
В Брестской и Гродненской областях опять находили проволоку на железной дороге
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

01.11.2020
Mir24.TV Belarus
02.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика