В Брестской и Гродненской областях опять находили проволоку на железной дороге

Источник материала: Tut.by

В Беларуси вновь фиксируются единичные случаи натягивания проволоки между рельсами на железной дороге. Об этом сообщается в присланном в редакцию TUT.BY документе.



Фото: prom-rs.ru

В редакцию TUT.BY вновь попал документ о происшествиях на железной дороге за воскресенье, 1 ноября, подлинность которого официально не подтверждена. В нем сообщается о новых случаях замыкания рельсовой цепи с помощью натянутой проволоки: рядом с Волковыском из-за этого недолго фиксировалась занятость пути; также на участке железной дороги недалеко от Барановичей путевой обходчик нашел подготовленную для подобных целей проволоку. Помимо этого, недалеко от Климовичей на рельсах оказалось оставленное неизвестными ведро с камнями. Во всех случаях, судя по всему, обошлось без каких-либо серьезных последствий для движения поездов.

В конце октября, с истечением ультиматума Светланы Тихановской и объявлением начала общенациональной забастовки, стали приходить сообщения об умышленно натянутой неизвестными проволоке между рельсами. Проволока замыкает рельсовую цепь, из-за чего автоматика сигнализирует о том, что путь занят, хотя на самом деле состава там нет. За 26 октября сообщалось о более чем двадцати подобных случаях по всей стране, на следующий день также были зафиксированы более десятка похожих инцидентов.

В МВД сообщили, что за натягивание проволоки между рельсами предусмотрена административная ответственность, а в случае, если из-за подобных действий пострадают люди или будет причинен крупный ущерб, против виновника может быть возбуждено и уголовное дело.