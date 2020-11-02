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«Не хочу спонсировать режим». Уже пятый работник БМЗ объявляет о забастовке

02.11.2020 13:21 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В понедельник утром о забастовке объявил еще один работник БМЗ. На этот раз к стачке присоединился бригадир участка отгрузки Олег Шанюк. Он проработал на заводе более 30 лет.


Фото: телеграм-канал «Свободный Жлобин»

В своем видеообращении и открытом письме на имя генерального директора Олег Шанюк требует прекратить издевательства над белорусским народом, а также освобождения всех политзаключенных. «Мои дети должны жить в свободной стране. Хочу, чтобы к металлургам относились не как к людям второго сорта», — добавил заводчанин.

Это уже пятый объявивший забастовку за последнюю неделю работник БМЗ.

Так, вечером 29 октября в Сети появился ролик с участием оператора трубопрокатного цеха Сергея Анисимова. В открытом письме на имя генерального директора завода Дмитрия Корчика мужчина потребовал поднять зарплату, обеспечить закупку нового оборудования взамен изношенного, прекратить давление на рабочих и препятствие в организации независимого профсоюза, восстановить всех уволенных, которым по политическим убеждениям были не продлены контракты.

Кроме этого, Анисимов обратился к гендиректору, чтобы тот донес до высшего руководства страны позицию трудового коллектива, который требует прекратить избиение мирных граждан, освободить всех политических заключенных, назначить новые открытые и честные выборы.

Вслед за Анисимовым о стачке объявили другие работники — Алексей Авдеев, Дмитрий Дуборенко, Дмитрий Ольховик.

 
 
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В понедельник утром о забастовке объявил еще один работник БМЗ. На этот раз к стачке присоединился бригадир участка отгрузки Олег Шанюк. Он проработал на заводе...
 
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