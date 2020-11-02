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«Требуем отменить приказ об отчислении». Преподаватели медуниверситета вступились за студентов
02.11.2020 14:27 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Всего, по информации студентов, на прошлой неделе в БГМУ без студенческого билета остался 21 человек. Преподаватели медицинского университета стали собирать подписи в поддержку отчисленных. Под документом подписались профессора, доценты и ассистенты.
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Документ подписали профессора, доценты и ассистенты вуза — всего в списке 216 фамилий.
— Появились сведения, что некоторые отрекаются от своих подписей, якобы их кто-то вписал, — сообщил TUT.BY один из ассистентов вуза. — Увы, это действительно ненадежная форма [сбора подписей] (подписи собирали онлайн. — Прим. TUT.BY), и действительно [в документе] были фейковые фамилии. Но большинство — реальные, проверено.
В случае отказа в удовлетворении требований, пишут обратившиеся, они оставляют за собой право требовать созыва совета университета, обращаться в республиканские и международные организации с ходатайством о приостановлении членства университета в Болонском процессе и законными методами добиваться отмены «незаконного приказа об отчислении студентов».
— А также настаивать на смене руководства университета, оказавшегося не только неспособным в сложной ситуации обеспечить нормальную работу вуза, но и безграмотными действиями в сложный социально-политический период для государства, спровоцировавшими рост протестных настроений в студенческой среде, — сообщают авторы письма.
Как рассказал TUT.BY один из ассистентов вуза, письмо планируют передать администрации в ближайшее время.
Ректор медуниверситета разговаривать с TUT.BY не стал.
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Преподаватели медуниверситета собирают подписи в поддержку отчисленных студентов. Под документом подписались профессора, доценты и ассистенты вуза.
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