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«Требуем отменить приказ об отчислении». Преподаватели медуниверситета вступились за студентов

02.11.2020 14:27 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Всего, по информации студентов, на прошлой неделе в БГМУ без студенческого билета остался 21 человек. Преподаватели медицинского университета стали собирать подписи в поддержку отчисленных. Под документом подписались профессора, доценты и ассистенты.


БГМУ 28 октября 2020 года. Фото: TUT.BY

Сегодня в телеграм-канале «Рупор БГМУ» появилось обращение преподавателей и сотрудников университета в поддержку студентов, которые оказались за порогом вуза. Подписавшиеся требуют «отменить изданный с нарушением норм действующего законодательства <…> приказ об отчислении ряда студентов как дискриминирующий их по политическим и гражданским убеждениям», а также «приступить к формированию в университете атмосферы взаимного доверия и партнерских взаимоотношений».


Фрагмент письма. Скриншот телеграм-канала «Рупор БГМУ»

Фрагмент письма. Скриншот телеграм-канала «Рупор БГМУ»

Документ подписали профессора, доценты и ассистенты вуза — всего в списке 216 фамилий.

— Появились сведения, что некоторые отрекаются от своих подписей, якобы их кто-то вписал, — сообщил TUT.BY один из ассистентов вуза. — Увы, это действительно ненадежная форма [сбора подписей] (подписи собирали онлайн. — Прим. TUT.BY), и действительно [в документе] были фейковые фамилии. Но большинство — реальные, проверено.

В случае отказа в удовлетворении требований, пишут обратившиеся, они оставляют за собой право требовать созыва совета университета, обращаться в республиканские и международные организации с ходатайством о приостановлении членства университета в Болонском процессе и законными методами добиваться отмены «незаконного приказа об отчислении студентов».

— А также настаивать на смене руководства университета, оказавшегося не только неспособным в сложной ситуации обеспечить нормальную работу вуза, но и безграмотными действиями в сложный социально-политический период для государства, спровоцировавшими рост протестных настроений в студенческой среде, — сообщают авторы письма.

Как рассказал TUT.BY один из ассистентов вуза, письмо планируют передать администрации в ближайшее время.

Ректор медуниверситета разговаривать с TUT.BY не стал.

 
 
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Преподаватели медуниверситета собирают подписи в поддержку отчисленных студентов. Под документом подписались профессора, доценты и ассистенты вуза.
 
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