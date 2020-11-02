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Лукашенко: Глава католиков в Беларуси ездил в Польшу и получал консультации, как разрушать страну

02.11.2020 14:27 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Лукашенко заявил, что если какая-то общественная или религиозная организация будет работать на разрушение государства, власть отреагирует. Об этом он заявил на встрече с митрополитом Минским и Заславским Вениамином, Патриаршим экзархом всея Беларуси. Фрагмент их беседы был опубликован в телеграм-канале «Пул первого».


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«При всех событиях, которые происходили и происходят, особенно в Минске, нам удается этот конфессиональный мир сохранить. Конечно, не без ошибок и со стороны властей, и со стороны наших конфессий. Но хочу, чтобы вы меня понимали и услышали другие: если хоть одна организация в Беларуси, будь то общественная или религиозная, будет нацелена на разрушение государства, я, конечно, как глава государства по Конституции обязан защищать это государство, это моя первейшая обязанность. Конечно, я буду вынужден реагировать», — заявил Лукашенко.

Он привел в пример главу католической церкви в Беларуси Тадеуша Кондрусевича.

«Ездить в Польшу и получать консультации, как разрушать нашу страну, никому не будет позволено», — сказал Лукашенко.

Как Тадеуш Кондрусевич оказался невъездным в Беларусь

Главу католической церкви Беларуси Тадеуша Кондрусевича 31 августа без объяснения причин не впустили в Беларусь из Польши. Позже президент Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию, заявив, что католический иерарх выехал из нашей страны для консультаций в Варшаву и, получив определенные задачи, возвращался в Беларусь и попал в список невъездных, который является общим для Беларуси и России. Он также сообщил, что появилась информация о наличии у Кондрусевича, помимо белорусского, гражданства другой страны.

В середине сентября стало известно: формальной причиной стало то, что паспорт католического иерарха признали недействительным. Глава Департамента по гражданству и миграции МВД заявил, что Кондрусевич не лишен белорусского гражданства, а признание его паспорта недействительным связано с проверкой «его принадлежности к гражданству Республики Беларусь и представленных им документов при прохождении процедуры натурализации». По состоянию на 10 октября проверка не была завершена, однако в МВД заявили, что она подходит к концу.

 
Теги: Минск
 
 
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