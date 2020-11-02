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Лукашенко: Глава католиков в Беларуси ездил в Польшу и получал консультации, как разрушать страну
02.11.2020 14:27 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Лукашенко заявил, что если какая-то общественная или религиозная организация будет работать на разрушение государства, власть отреагирует. Об этом он заявил на встрече с митрополитом Минским и Заславским Вениамином, Патриаршим экзархом всея Беларуси. Фрагмент их беседы был опубликован в телеграм-канале
«При всех событиях, которые происходили и происходят, особенно в Минске, нам удается этот конфессиональный мир сохранить. Конечно, не без ошибок и со стороны властей, и со стороны наших конфессий. Но хочу, чтобы вы меня понимали и услышали другие: если хоть одна организация в Беларуси, будь то общественная или религиозная, будет нацелена на разрушение государства, я, конечно, как глава государства по Конституции обязан защищать это государство, это моя первейшая обязанность. Конечно, я буду вынужден реагировать», — заявил Лукашенко.
Он привел в пример главу католической церкви в Беларуси Тадеуша Кондрусевича.
«Ездить в Польшу и получать консультации, как разрушать нашу страну, никому не будет позволено», — сказал Лукашенко.
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«Но хочу, чтобы вы меня понимали и услышали другие, если хоть одна организация в Беларуси, будь то общественная или религиозная, будет нацелена на разрушение...
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