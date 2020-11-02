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Во дворике между юрфаком и химфаком БГУ проходит акция солидарности с отчисленными по политическим мотивам студентами и уволенными преподавателями
02.11.2020 14:35 — Новости Общества | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 2 ноября. Во дворике между юридическим и химическим факультетами БГУ в Минске собралось несколько десятков студентов и преподавателей вуза.
Его авторы призвали руководство вузов немедленно остановить преследование своих коллег и студентов по политическим мотивам — восстановить всех отчисленных по политическим мотивам студентов, преподавателей и сотрудников, отменить все вынесенные выговоры и публично извиниться за оказываемое давление.
"Мы верим, что академическое сообщество может стать примером безграничной солидарности для всей страны, где один за всех, а все — за одного! Уважаемая администрация, помните, что президенты приходят и уходят, а народ — остается", — подчеркивается в заявлении.
Ирина Турчина, БелаПАН.
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Во дворике между юрфаком и химфаком БГУ проходит акция солидарности с отчисленными по политическим мотивам студентами и уволенными преподавателями
Минск, 2 ноября. Во дворике между юридическим и химическим факультетами БГУ в Минске собралось несколько десятков студентов и преподавателей вуза. Они вышли на...
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