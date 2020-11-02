|
На МЭТЗ увольняют работников
02.11.2020 15:03 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
25 работников Минского электротехнического завода, которые вышли на забастовку, увольняют по приказу директора из-за «нанесения ущерба предприятию». Об этом
«Меня тоже уволили с сегодняшнего дня. А у меня опыт работы на предприятии более 20 лет. Об увольнении я узнал в отпуске. Официальная причина – нанесение ущерба предприятию, неофициально – моя позиция о забастовке, о том, что происходит в стране», –
Как
Несмотря на давление, рабочие бастуют. Сварщики цеха №16 и №6 (кроме 1 человека) с прошлого понедельника не работают. В шестнадцатом цеху к ним присоединились ещё и операторы окраски. В итоге в тех цехах, где производятся корпуса трансформаторов, через пару дней производство может полностью стать. А трансформаторы — это главный источник прибыли МЭТЗ.
Напомни. 26 октября в Беларуси
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
25 работников Минского электротехнического завода, которые вышли на забастовку, увольняют по приказу директора из-за «нанесения ущерба предприятию».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)