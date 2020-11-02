На МЭТЗ увольняют работников

25 работников Минского электротехнического завода, которые вышли на забастовку, увольняют по приказу директора из-за «нанесения ущерба предприятию». Об этом сообщает телеграм-канал «Независимый Минский электротехнический завод».

«Меня тоже уволили с сегодняшнего дня. А у меня опыт работы на предприятии более 20 лет. Об увольнении я узнал в отпуске. Официальная причина – нанесение ущерба предприятию, неофициально – моя позиция о забастовке, о том, что происходит в стране», – рассказал экс-ведущий инженер Виталий Чичмарёв.

Как пишет телеграм-канал «Честные люди», замдиректора по маркетингу поставлен перед выбором — отъезд в Ростов-на-Дону или увольнение. Один из заместителей директора будет отправлен на пенсию раньше срока— его вина в том, что он заступился за подчинённого.

Несмотря на давление, рабочие бастуют. Сварщики цеха №16 и №6 (кроме 1 человека) с прошлого понедельника не работают. В шестнадцатом цеху к ним присоединились ещё и операторы окраски. В итоге в тех цехах, где производятся корпуса трансформаторов, через пару дней производство может полностью стать. А трансформаторы — это главный источник прибыли МЭТЗ.