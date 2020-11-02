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На МЭТЗ увольняют работников

02.11.2020 15:03 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

25 работников Минского электротехнического завода, которые вышли на забастовку, увольняют по приказу директора из-за «нанесения ущерба предприятию». Об этом сообщает телеграм-канал «Независимый Минский электротехнический завод». 

«Меня тоже уволили с сегодняшнего дня. А у меня опыт работы на предприятии более 20 лет. Об увольнении я узнал в отпуске. Официальная причина – нанесение ущерба предприятию, неофициально – моя позиция о забастовке, о том, что происходит в стране», – рассказал экс-ведущий инженер Виталий Чичмарёв.

Как пишет телеграм-канал «Честные люди», замдиректора по маркетингу поставлен перед выбором — отъезд в Ростов-на-Дону или увольнение. Один из заместителей директора будет отправлен на пенсию раньше срока— его вина в том, что он заступился за подчинённого. 

Несмотря на давление, рабочие бастуют. Сварщики цеха №16 и №6 (кроме 1 человека) с прошлого понедельника не работают. В шестнадцатом цеху к ним присоединились ещё и операторы окраски. В  итоге в тех цехах, где производятся корпуса трансформаторов, через пару дней производство может полностью стать. А трансформаторы — это главный источник прибыли МЭТЗ.

Напомни. 26 октября в Беларуси началась массовая бессрочная забастовка. Сообщалось о забастовках на Атланте, Минском заводе колесных тягачей, Минском тракторном заводе, на Гродно Азот, Белкоммунмаше, других предприятиях. 28 октября задним числом были уволены 11 работников «Гродно Азот».

 
Теги: Гродно
 
 
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25 работников Минского электротехнического завода, которые вышли на забастовку, увольняют по приказу директора из-за «нанесения ущерба предприятию».
 
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