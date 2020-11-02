«Какое-то ноу-хау». 231 задержанный на воскресном марше стал подозреваемыми по уголовному делу

Источник материала: Tut.by

Как стало известно TUT.BY, после воскресного марша следователи возбудили уголовное дело по ст. 342 УК (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок). 231 задержанный вчера стал подозреваемым по этой статье.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: TUT.BY

После задержаний во время воскресного марша стала появляться информация, что вместе с обвинением по уже привычной статье 23.34 КОАП, людей также признают подозреваемыми по ст. 342 УК (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок). И речь идет не о единичных случаях: по неподтвержденной информации, только вчера несколько десятков человек получили такой статус.

Как удалось узнать TUT.BY, задержанных во время воскресного марша доставляли в Первомайское, Фрунзенское РУВД, дальше сообщали про ст. 342 УК и после допроса отправляли в Жодино или на Окрестина. Но такая схема, говорят, работала и в других отделениях милиции.

— Мужа по административному делу задержали в воскресенье в районе улицы Седых, но следователь в РУВД допрашивал уже по уголовному делу, — рассказывает TUT.BY минчанка Марина. — Сейчас супруг — подозреваемый по ст. 342 УК, его увезли в Жодино. Следователь сказал адвокату, что многие задержанные проходят подозреваемыми по уголовному делу.

Один из столичных адвокатов подтверждает TUT.BY: после вчерашней акции его клиент также стал подозреваемым по ст. 342 УК, его увезли в Жодино. У другого защитника двое задержанных проходят по уголовному делу. Комментируя информацию о нескольких десятках подозреваемых, адвокат отмечает, что это «вполне возможно».

— Сейчас в юридические консультации поступают массовые заявки на участие адвоката в делах по ст. 342 УК, — отмечает защитник. — То, что было вчера, какое-то ноу-хау, потому что предыдущие воскресные марши ничем не отличались от этого. Первомайский РОСК Минска возбудил уголовное дело в отношении неустановленного лица, я так понимаю, задержанных будут признавать подозреваемыми.

Почему дело заводили следователи Первомайского района, объясняется тем, что марш 1 ноября проходил в основном на территории именно этого района. Дальше возникает вопрос: после суда по административному делу отпустят ли этих людей домой или они останутся за решеткой в рамках ст. 342 УК. Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до трех лет лишения свободы.

По сообщению «Белсата», подозреваемыми по уголовному делу также стали журналисты Дмитрий Буянов, Дмитрий Кравчук и Артем Богославский.

Позже ситуацию прокомментировал в телеграм-канале Следственный комитет. Как выяснилось, фигурантом уголовного дела стал 231 человек.

«По данным следствия, 1 ноября на территории столицы прошли несанкционированные массовые мероприятия, в ходе которых задержаны несколько сотен граждан, грубо нарушивших общественный порядок. Их действия были сопряжены с явным неповиновением требованиям представителей власти и повлекли нарушение работы транспорта и организаций. Также повреждены объекты городской инфраструктуры и автомобиль органов внутренних дел, — говорится в сообщении. — Возбуждено уголовное дело по факту организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, и активного участия в них по ч.1 ст. 342 Уголовного кодекса. Подозреваемым по делу признан 231 человек, они допрошены об обстоятельствах совершения противоправных действий.

Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление иных лиц, причастных к противоправной деятельности».

Напомним, всего на воскресной акции протеста было задержано около 300 человек.