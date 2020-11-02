|
«Наталья Олеговна общалась довольно уверенно». Задержанному доценту МГЛУ дали 14 суток
02.11.2020 16:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В понедельник, 2 ноября, суд Ленинского района Минска разбирал дело доцента Минского государственного лингвистического университета. Наталью Дулину судили по ст. 23.34 КоАП. Наказание — 14 суток.
Наталья Дулина — доцент кафедры итальянского языка МГЛУ. По словам ее коллеги, в пятницу, 30 октября, женщину
— Судили ее за участие в студенческой акции, которая проходила возле юрфака БГУ 26 октября, — говорит Регина. — Наталья Олеговна общалась довольно уверенно, с присущей ей принципиальностью. Думаю, ситуация ее не напугала.
Напомним, Наталья Дулина — одна из преподавателей МГЛУ, решивших поддержать забастовку. Они направила уведомление об этом ректору.
— К забастовке мы примкнули с самого начала. Преподавателей больше чем 30, но сколько точно — сказать сложно. Некоторые из них работают с иностранцами, и это немного другая история. Для них пары проводятся, но эти преподаватели ходят с нами на марши в понедельник и в свободное от занятий время всегда с нами. Есть даже те, кто сейчас болеет, но звонят и спрашивают: «Я с вами, чем я могу помочь?», — так доцент
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В понедельник, 2 ноября, суд Ленинского района Минска разбирал дело доцента Минского государственного лингвистического университета. Наталью Дулину судили по ст....
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)