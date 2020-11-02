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«Наталья Олеговна общалась довольно уверенно». Задержанному доценту МГЛУ дали 14 суток

02.11.2020 16:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В понедельник, 2 ноября, суд Ленинского района Минска разбирал дело доцента Минского государственного лингвистического университета. Наталью Дулину судили по ст. 23.34 КоАП. Наказание — 14 суток.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Наталья Дулина — доцент кафедры итальянского языка МГЛУ. По словам ее коллеги, в пятницу, 30 октября, женщину задержали возле здания МГЛУ. Сейчас, рассказывает студентка Регина, которая была на суде, Наталья Олеговна находится в ИВС на Окрестина. Суд проходил по скайпу.

— Судили ее за участие в студенческой акции, которая проходила возле юрфака БГУ 26 октября, — говорит Регина. — Наталья Олеговна общалась довольно уверенно, с присущей ей принципиальностью. Думаю, ситуация ее не напугала.

Напомним, Наталья Дулина — одна из преподавателей МГЛУ, решивших поддержать забастовку. Они направила уведомление об этом ректору.

— К забастовке мы примкнули с самого начала. Преподавателей больше чем 30, но сколько точно — сказать сложно. Некоторые из них работают с иностранцами, и это немного другая история. Для них пары проводятся, но эти преподаватели ходят с нами на марши в понедельник и в свободное от занятий время всегда с нами. Есть даже те, кто сейчас болеет, но звонят и спрашивают: «Я с вами, чем я могу помочь?», — так доцент комментировала свое решение TUT.BY 28 октября.

По данным БелаПАН, 30 октября Дулина сообщила, что ее увольняют из вуза вместе с еще двумя преподавателями. «Приказ о моем увольнении есть, я его еще не подписала, потому что нахожусь на забастовке», — сказала она.

 
Теги: Минск
 
 
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В понедельник, 2 ноября, суд Ленинского района Минска разбирал дело доцента Минского государственного лингвистического университета. Наталью Дулину судили по ст....
 
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