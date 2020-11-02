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В Гомеле за участие в акции оштрафовали вьетнамца. Парень утверждает, что на фото с камер не он

02.11.2020 16:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле за участие в несанкционированном митинге на 135 рублей оштрафовали белоруса вьетнамского происхождения. Доказательством в деле послужили фото с камеры видеонаблюдения. Но парень утверждает, что на фото не он. Подробности сообщает «Радые Свабода».


Фото: «Радые Свабода»

Гражданин Беларуси вьетнамского происхождения оштрафован в Гомеле на 135 рублей за участие в несанкционированном митинге.

Милиция заметила мужчину, похожего на Хуан Куок Виета, на камерах наблюдения и составила на него протокол.

Хуанг Куок Вьет объяснил, что не участвовал в шествии. Он живет в центре города и «теоретически может попасть на некоторые камеры наблюдения».

Судья Сергей Карманович показал ему фотографию из административного дела, на которой якобы запечатлен Хуанг Куок Вьет.

— Это точно не я на фотографии. А у меня такой одежды нет, да и прическа у меня совсем другая. Этот человек моложе меня, — возразил парень.

— Но были ли вы в общей массе людей в центре города? — спросил судья.

— Я мог бы, если бы шел по городу домой или на курсы, — ответил Хуанг Куок Вьет.

— Вы не отрицаете, что могли быть в этом месте в это время? — снова спросил судья.

— Вероятно, мог бы, — ответил Хуанг Куок Вьет.

Суд оштрафовал парня на 5 базовых. Хуан Куок Вьет был удивлен этим решением и намерен обжаловать его.

 
Теги: Гомель
 
 
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В Гомеле за участие в несанкционированном митинге на 135 рублей оштрафовали белоруса вьетнамского происхождения. Доказательством в деле послужили фото с камеры...
 
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