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В Гомеле за участие в акции оштрафовали вьетнамца. Парень утверждает, что на фото с камер не он
02.11.2020 16:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гомеле за участие в несанкционированном митинге на 135 рублей оштрафовали белоруса вьетнамского происхождения. Доказательством в деле послужили фото с камеры видеонаблюдения. Но парень утверждает, что на фото не он. Подробности
Гражданин Беларуси вьетнамского происхождения оштрафован в Гомеле на 135 рублей за участие в несанкционированном митинге.
Милиция заметила мужчину, похожего на Хуан Куок Виета, на камерах наблюдения и составила на него протокол.
Хуанг Куок Вьет объяснил, что не участвовал в шествии. Он живет в центре города и «теоретически может попасть на некоторые камеры наблюдения».
Судья Сергей Карманович показал ему фотографию из административного дела, на которой якобы запечатлен Хуанг Куок Вьет.
— Это точно не я на фотографии. А у меня такой одежды нет, да и прическа у меня совсем другая. Этот человек моложе меня, — возразил парень.
— Но были ли вы в общей массе людей в центре города? — спросил судья.
— Я мог бы, если бы шел по городу домой или на курсы, — ответил Хуанг Куок Вьет.
— Вы не отрицаете, что могли быть в этом месте в это время? — снова спросил судья.
— Вероятно, мог бы, — ответил Хуанг Куок Вьет.
Суд оштрафовал парня на 5 базовых. Хуан Куок Вьет был удивлен этим решением и намерен обжаловать его.
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В Гомеле за участие в несанкционированном митинге на 135 рублей оштрафовали белоруса вьетнамского происхождения. Доказательством в деле послужили фото с камеры...
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