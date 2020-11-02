Красно-зеленый вместо БЧБ. История шпиля ЖК «Мегаполис», который обнесли колючей проволокой

Источник материала: Tut.by

Дом со шпилем из ЖК «Мегаполис» в последние месяцы прославился своим БЧБ-флагом. Он регулярно появляется на крыше высотки по адресу: Дзержинского, 129. Впервые полотно, ставшее символом протеста, повесили туда еще в августе. Однако его быстро сняли. С тех пор БЧБ как феникс возрождался на шпиле еще шесть раз. Но, вероятно, седьмой был последним: 31 октября вместо красно-белого флага на шпиль повесили красно-зеленый, а также приварили к конструкциям крыши колючую проволоку.

«В такое утро не лень встать на работу»

Мы связались с жителем дома со шпилем Александром (имя изменено). Мужчина сразу отметил: личность человека, который вешает флаг, неизвестна даже жителям дома. Хотя некоторые «догадываются», кто это может быть.

Когда бело-красно-белый флаг появился на крыше в первый раз, реакции жильцов комплекса были весьма поэтичными.

— У нас есть чат ЖК «Мегаполис», там около 1,2 тысячи человек. Большинство участников чата позитивно отреагировали. Не могу сказать, что все: это было бы враньем, — отметил собеседник. — Помню, что в тот день была довольно пасмурная погода и кто-то написал: «Теперь я знаю, что солнечный день может быть и без солнца».

Александр также добавил: к красно-зеленому флагу самому по себе ни у кого претензий нет. По мнению минчанина, обстановка вокруг него искусственно нагнетается. Пример: изначально в чате были те, кто сказал, что бело-красно-белый флаг никогда не был их символом.



Так шпиль над домом выглядел после 31 октября. Фото: читатели TUT.BY

Но теперь даже такие белорусы, рассуждает Александр, воспринимают БЧБ как символ протеста и надежды:

— Расскажу вам мысли из чата. У нас люди еще год назад болели за нашу сборную по футболу, выступающую под красно-зеленым флагом. Он был родной, наш флаг Республики Беларусь. Но то, что сейчас с ним происходит… Его вешают на автозаки, где мучают и избивают людей. Под ним по ночам ездят люди, которые обрывают и портят муралы. Именно поэтому есть отторжение.

В выходные в подъезде дома со шпилем появилась листовка с предупреждением об уголовной статье за надругательство над государственными символами.



Такая листовка-предупреждение появилась на подъезде дома со шпилем. Фото: читатели TUT.BY

Александр говорит, что это объявление вызвало отдельные обсуждения:

— Возникло ощущение, что людей, живущих в доме, считают настолько глупыми и радикальными, что мы готовы чуть ли не рвать и поджигать красно-зеленый флаг. Что мы только не услышали от людей, которые устанавливали проволоку… Было смешно и когда приехал представитель силовых структур руководящего уровня и сказал, что под этим флагом его бабушка и дедушка проливали кровь в Великой Отечественной. Хотелось попросить его изучить историю повнимательнее.

Краткая история красно-зеленого флага, если вы подзабыли (нажмите, чтобы открыть текст) В 1945 БССР стала одной из стран — учредительниц ООН. Так как флаг БССР почти никак не отличался от флагов других советских республик, было принято решение изменить их. 20 января 1947 года вышло Постановление Президиума Верховного Совета СССР, в котором признавалось целесообразным добавить изменения во флаги союзных республик, в частности — добавить цвета кроме красного и использовать орнамент. В 1951 году Академия наук БССР по поручению Верховного Совета республики начала разработку флага. 25 декабря того же года Указом Президиума Верховного Совета БССР «О государственном флаге Белорусской ССР» новый флаг утвердили. Выглядел он так:

Фото: wikipedia.org

Проволока, «стража» и отключенный домофон

Всего БЧБ на шпиле появлялся семь раз. Появится ли он еще — вопрос, ведь теперь конструкции крыши дома обмотаны колючей проволокой. Кроме того, там постоянно дежурят неизвестные: для их доступа в единственном подъезде здания даже отключили домофон.



Фото: читатели TUT.BY



Так сейчас выглядят конструкции на крыше дома. Фото: читатели TUT.BY

— Конечно, это все вызвало негативную реакцию у жильцов. Столько финансовых и человеческих ресурсов потратили, чтобы повесить на шпиль огромный красно-зеленый флаг, обнести все это многометровой колючей проволокой, поставить человека, который постоянно там находится, отключить домофоны… — перечисляет Александр.

Пока неизвестно, кто эти люди, охраняющие флаг. TUT.BY обратился за комментарием по этому поводу в ГУВД Мингорисполкома.

Вопросы у жителей дома не сколько к флагу, сколько к нелогичным и нерациональным действиям.

— Мы не раз писали жалобы, что у нас на крыше, очевидно, обваливается отделочный материал — заметно даже на видео. Нам отвечали: нет высотников для этих работ. Но чтобы повесить флаг и установить проволоку, их приехало с десяток.

Есть и другие проблемы: подвал дома регулярно подтапливают фекалии. Мы уже писали об этой проблеме год назад — она до сих пор не решена.

Кстати, дом на Дзержинского, 129, в отличие от «Каскада» , хоть и имеет товарищество собственников, но обслуживается в ЖЭУ:

— Любой штраф, который нам придет и не будет касаться кого-то персонально, пойдет в ЖЭС. Так что, как говорится, флаг им в руки, — смеется Александр.