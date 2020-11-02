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МВД: в Минске пьяные подростки арматурой разбили окна в школе

02.11.2020 17:05 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Инцидент произошел вечером пятницы 30 октября. Пьяные подростки разбили стекла в минской школе № 59 по улице Лидской, сообщают МВД и Следственный комитет.

Вечером 30 октября кто-то повредил стекла шести оконных рам на первом этаже школы № 59. Сотрудники уголовного розыска выяснили, что это сделали подростки, им 16 и 17 лет.

После битья стекол они поднялись по пожарной лестнице на крышу школы и повредили вентиляционную шахту, кондиционер и стекла. Все это подростки сняли на свой телефон.

Задержанные не учатся в этой школе. Раньше парни не привлекались к уголовной ответственности.

Сейчас против них возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 339 (Хулиганство) Уголовного кодекса.

 
 
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Инцидент произошел вечером пятницы 30 октября. Пьяные подростки разбили стекла в минской школе № 59 по улице Лидской, сообщают МВД и Следственный комитет.
 
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