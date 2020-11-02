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Умер один из первых белорусских бизнесменов Владимир Карягин
02.11.2020 17:15 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 ноя – Sputnik. Владимира Карягина многие считают первым белорусским предпринимателем, его вклад в развитие отечественного бизнеса трудно переоценить.
Председатель Высшего координационного совета РКП и регулярный гость радио Sputnik Владимир Карягин скоропостижно скончался в Минске в понедельник, причины его смерти пока не называются. На его странице в Facebook близкие оставляют соболезнования.
Родом из России, но был тесно связан с Беларусью
Владимир Карягин родом из России. Он появился на свет в Пскове 20 апреля 1952 года, но большую часть жизни провел в Беларуси. В студенческие годы участвовал в строительстве БАМа, энергетических объектов Сибири и Якутии.
С 1978 по 1992 год преподавал в Белорусском государственном университете и Республиканском Межотраслевом институте повышения квалификации руководящих работников и специалистов отраслей народного хозяйства. С 93-го - учредитель, ректор, профессор Негосударственной Академии парламентаризма и предпринимательства.
С 1988 года он возглавлял общественные объединения предпринимателей и работодателей на местном, республиканском и международном уровнях. Именно по его инициативе были созданы союзы производственных кооперативов БССР и СССР, Союз предпринимателей Беларуси, Белорусское общество защиты потребителей и многие другие профильные союзы и фонды. При его непосредственном участии были учреждены 22 центра поддержки предпринимателей, ряд газет и журналов, информационно-аналитических агентств.
Дело всей жизни
В 2020 году Карягин инициировал создание Манифеста "2020-2030" и антикризисной оперативной рабочей группы РКП, о чем
Владимир Карягин не сомневался: если вовлечь все население Беларуси (от ребенка в детском саду до пенсионера) в экономические интересы, в нашей стране реально зарабатывать в разы больше, чем сейчас. И для этого не придется уезжать на заработки за границу или уходить в IT-сектор.
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Председатель Высшего координационного совета Республиканской конфедерации предпринимательства Владимир Карягин умер в Минске 2 ноября, ему было 68 лет.
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