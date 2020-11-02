Умер один из первых белорусских бизнесменов Владимир Карягин

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 ноя – Sputnik. Владимира Карягина многие считают первым белорусским предпринимателем, его вклад в развитие отечественного бизнеса трудно переоценить.

Председатель Высшего координационного совета РКП и регулярный гость радио Sputnik Владимир Карягин скоропостижно скончался в Минске в понедельник, причины его смерти пока не называются. На его странице в Facebook близкие оставляют соболезнования.

Родом из России, но был тесно связан с Беларусью

Владимир Карягин родом из России. Он появился на свет в Пскове 20 апреля 1952 года, но большую часть жизни провел в Беларуси. В студенческие годы участвовал в строительстве БАМа, энергетических объектов Сибири и Якутии.

С 1978 по 1992 год преподавал в Белорусском государственном университете и Республиканском Межотраслевом институте повышения квалификации руководящих работников и специалистов отраслей народного хозяйства. С 93-го - учредитель, ректор, профессор Негосударственной Академии парламентаризма и предпринимательства.

С 1988 года он возглавлял общественные объединения предпринимателей и работодателей на местном, республиканском и международном уровнях. Именно по его инициативе были созданы союзы производственных кооперативов БССР и СССР, Союз предпринимателей Беларуси, Белорусское общество защиты потребителей и многие другие профильные союзы и фонды. При его непосредственном участии были учреждены 22 центра поддержки предпринимателей, ряд газет и журналов, информационно-аналитических агентств.

Дело всей жизни

В 2020 году Карягин инициировал создание Манифеста "2020-2030" и антикризисной оперативной рабочей группы РКП, о чем неоднократно рассказывал в том числе и в эфире радио Sputnik Беларусь. В частности, он говорил о том, что в Беларуси пришла пора кардинально менять структуру отношений власти и бизнеса, что "власть должна создать самые лучшие в мире правила игры". А также обращал внимание на то, как правительство облагает налогами население и бизнес: это демонстрирует "цели этой страны и реальное отношение к предпринимателям и своим гражданам".

Владимир Карягин не сомневался: если вовлечь все население Беларуси (от ребенка в детском саду до пенсионера) в экономические интересы, в нашей стране реально зарабатывать в разы больше, чем сейчас. И для этого не придется уезжать на заработки за границу или уходить в IT-сектор.

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