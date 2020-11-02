Умер Владимир Карягин — один из основателей предпринимательского движения Беларуси

Источник материала: БелаПАН

Минск, 2 ноября. 2 ноября около 14.00 скоропостижно скончался Владимир Карягин. Об этом БелаПАН сообщили в Минском столичном союзе предпринимателей и работодателей, который он много лет возглавлял. Причина смерти не называется.



Представители делового сообщества не могут поверить в случившееся.



"Сегодня предпринимательство Беларуси понесло великую утрату. Ушел из жизни Карягин Владимир Николаевич — руководитель Республиканской конфедерации предпринимателей, бессменный член многочисленных общественно-консультативных советов, инициатор сотни проектов и просто хороший человек. Соболезнования родным и близким. Светлая память", — написала в Facebook директор Бизнес союза предпринимателей и нанимателей Жанна Тарасевич.



Владимир Карягин родился 20 апреля 1952 года в Пскове. Образование высшее — философ, экономист-менеджер, финансист.



С 1988 года возглавлял общественные объединения предпринимателей и работодателей на местном, республиканском и международном уровнях.



По его инициативе созданы союзы производственных кооперативов БССР и СССР, Союз предпринимателей Республики Беларусь, Белорусское общество защиты потребителей, Белорусский союз налогоплательщиков, Белорусская конфедерация промышленников и предпринимателей, Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей, которые он возглавлял на этапе развития.



С 1992 года Карягин являлся директором, а с 2014 года – членом правления Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей. С 2015 года входил в Межведомственную комиссию по поддержке и развитию малого предпринимательства, которая была создана при правительстве.



До 2018 года на протяжении более двух десятилетий он возглавлял Минский столичный союз предпринимателей и работодателей.



23 августа 2007 года был избран председателем Высшего координационного совета "Республиканской конфедерации предпринимательства". Эту должность он занимал до последних дней своей жизни.



В последние недели Владимир Карягин выступал активным участником подготовки изменений в Конституцию Беларуси. Изменения, которые он подготовил, предполагают трансформацию страны в парламентско-президентскую республику.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Умер Владимир Карягин — один из основателей предпринимательского движения Беларуси Минск, 2 ноября. 2 ноября около 14.00 скоропостижно скончался Владимир Карягин. Об этом БелаПАН сообщили в Минском столичном союзе предпринимателей и работодателей,...

Дмитрий Заяц, БелаПАН.