|
Данные Минздрава: в Беларуси больше 100 тысяч случаев коронавируса, за последние сутки - 941
02.11.2020 17:23 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Как сообщил Минздрав в
В Беларуси на 2 ноября выздоровели и выписаны 87 тыс. 400 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (212 за сутки). Всего проведено 2 млн 537 тыс. 798 тестов (14981 за сутки).
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 989 пациентов (четыре за последние сутки).
2 ноября Минздрав также обновил список стран, по приезде из которых нужно находиться в самоизоляции в течение 10 календарных дней. Туда добавлены Албания, Германия, Италия, Кипр, Сан-Марино, Монако, Латвия. Сейчас в списке все страны-соседи, кроме России.
Из-за эпидемической обстановки для отдельной категории физических лиц временно ограничен въезд в Беларусь из стран-соседок через наземные пункты пропуска. Белорусов домой пропускают.
Часть отделений больниц в стране уже
В Беларуси 2184 аппарата искусственной вентиляции легких, более 1500 наркозно-дыхательных аппаратов, 9688 точек подключения медицинского кислорода, 3075 дозаторов кислородно-воздушной смеси, 433 кислородных концентратора.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как сообщил Минздрав в телеграм-канале, за все время эпидемии в Беларуси зарегистрированы 100 тыс. 400 человек с положительным тестом на COVID-19. Прирост за сутки...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)