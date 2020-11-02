ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Данные Минздрава: в Беларуси больше 100 тысяч случаев коронавируса, за последние сутки - 941

02.11.2020 17:23 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Как сообщил Минздрав в телеграм-канале, за все время эпидемии в Беларуси зарегистрированы 100 тыс. 400 человек с положительным тестом на COVID-19. Прирост за сутки составил 941 новый случай.


Фото: Reuters

В Беларуси на 2 ноября выздоровели и выписаны 87 тыс. 400 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (212 за сутки). Всего проведено 2 млн 537 тыс. 798 тестов (14981 за сутки).

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 989 пациентов (четыре за последние сутки).

2 ноября Минздрав также обновил список стран, по приезде из которых нужно находиться в самоизоляции в течение 10 календарных дней. Туда добавлены Албания, Германия, Италия, Кипр, Сан-Марино, Монако, Латвия. Сейчас в списке все страны-соседи, кроме России.

Из-за эпидемической обстановки для отдельной категории физических лиц временно ограничен въезд в Беларусь из стран-соседок через наземные пункты пропуска. Белорусов домой пропускают.

Часть отделений больниц в стране уже перепрофилированы под прием пациентов с COVID-19. Из-за эпидемической ситуации в Минске приостанавливают плановую медпомощь для пациентов с хроническими кардиологическими заболеваниями. Также временно перестанут оказывать плановую хирургическую и гастроэнтерологическую помощь.

В Беларуси 2184 аппарата искусственной вентиляции легких, более 1500 наркозно-дыхательных аппаратов, 9688 точек подключения медицинского кислорода, 3075 дозаторов кислородно-воздушной смеси, 433 кислородных концентратора.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как сообщил Минздрав в телеграм-канале, за все время эпидемии в Беларуси зарегистрированы 100 тыс. 400 человек с положительным тестом на COVID-19. Прирост за сутки...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Гомеле за участие в акции оштрафовали вьетнамца. Парень утверждает, что на фото с камер не он
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

01.11.2020
Mir24.TV Belarus
02.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика