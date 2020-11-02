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Прах поэта Змитрока Бядули перезахоронят 3 ноября в Минске

02.11.2020 17:57 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 ноя – Sputnik. Прах известного белорусского поэта, прозаика и лингвиста Змитрока Бядули будет перезахоронен во вторник 3 ноября на Восточном кладбище в Минске, сообщили Sputnik в Государственном музее истории белорусской литературы.

© Sputnik / Виктор Толочко
Белорусского поэта Змитрока Бядулю перезахоронят на родине

Работа по возвращению праха Бядули уз города Уральска (Казахстан) на родину длилась много лет: ей занимались Министерство информации, Министерство культуры, Мингорисполком, Фонда Марии Магдалены Радзивилл, музей истории белорусской литературы и отечественные писатели.

Торжественная церемония похорон состоится в 14:00 на Восточном кладбище, на ней будет присутствовать сын классика – Ефим Плавник, а также представители государственных и общественных учреждений.

Змитрок Бядуля (Самуил Плавник) родился в 1886 году в деревне Посадец Логойского района. Вместе с Янкой Купалой он работал в республиканских газетах, был редактором детского журнала "Звезды" и краеведческого – "Наша земля". Писатель умер в начале Великой Отечественной войны (3 ноября 1941 года) во время эвакуации и был похоронен на городском кладбище Уральска.

 
Теги: Минск
 
 
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Прах писателя был доставлен из Казахстана в Беларусь в начале текущего года – перезахоронение состоится на Восточном кладбище.
 
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