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Третья ветка столичного метро откроется на этой неделе
02.11.2020 17:57 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 ноя – Sputnik. Третья ветка минского метрополитена откроется на текущей неделе – до 7 ноября,
"В течение этой недели в столице заработает первый участок третьей линии метро с электродепо", – говорится в сообщении.
© Sputnik Роман Шантар
Точная дата не уточняется. Однако сообщается, что знаменательное событие произойдет до 7 ноября.
Третья ветка метро (она же Зеленолужская) начала строиться в феврале 2014 года. Дату ее открытия периодически переносили. В частности, предлагалось, что первые станции заработают на День Независимости, который отмечается 3 июля. Позже открытие линии анонсировали в августе.
На данный момент построены четыре станции - "Вокзальная", "Ковальская Слобода", "Площадь Богушевича" и "Юбилейная площадь". Всего же Зеленолужская ветка будет включать в себя 14 станций, их должны построить к 2026-2028 годам.
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На строительство первых четырех станций линии ушло более шести лет, однако совсем скоро они откроют свои двери для пассажиров.
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