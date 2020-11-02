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Третья ветка столичного метро откроется на этой неделе

02.11.2020 17:57 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 ноя – Sputnik. Третья ветка минского метрополитена откроется на текущей неделе – до 7 ноября, проинформировал в понедельник Мингорисполком в Telegram-канале "Минск. Официально".

"В течение этой недели в столице заработает первый участок третьей линии метро с электродепо", – говорится в сообщении.

© Sputnik Роман Шантар
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Точная дата не уточняется. Однако сообщается, что знаменательное событие произойдет до 7 ноября.

Третья ветка метро (она же Зеленолужская) начала строиться в феврале 2014 года. Дату ее открытия периодически переносили. В частности, предлагалось, что первые станции заработают на День Независимости, который отмечается 3 июля. Позже открытие линии анонсировали в августе.

На данный момент построены четыре станции - "Вокзальная", "Ковальская Слобода", "Площадь Богушевича" и "Юбилейная площадь". Всего же Зеленолужская ветка будет включать в себя 14 станций, их должны построить к 2026-2028 годам.

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Теги: Минск
 
 
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На строительство первых четырех станций линии ушло более шести лет, однако совсем скоро они откроют свои двери для пассажиров.
 
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