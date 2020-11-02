Источник материала: БелаПАН

Минск, 2 ноября. На 227-м общевойсковом учебном полигоне около Борисова (Минская область) 2 ноября погиб военнослужащий срочной службы рядовой Е.Гриб, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Отмечается, что солдат проходил службу в должности курсанта школы подготовки мотострелковых и десантных подразделений 72-го объединенного учебного центра в военном городке Печи.

По факту смерти начата проверка.

"Обстоятельства в настоящее время выясняются комиссией Минобороны совместно со Следственным комитетом. Военное ведомство выражает соболезнования родным и близким рядового Гриба. <…> Министерство обороны окажет необходимую помощь семье военнослужащего", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На 227-м учебном полигоне около Борисова погиб солдат срочной службы Минск, 2 ноября. На 227-м общевойсковом учебном полигоне около Борисова (Минская область) 2 ноября погиб военнослужащий срочной службы рядовой Е.Гриб, сообщает...

Захар Щербаков, БелаПАН.