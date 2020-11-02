|
Судили задержанных в воскресенье на акции журналистов
02.11.2020 19:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Задержанные 1 ноября журналисты получили штрафы и административные аресты.
Внештатного фотокорреспондента газеты «Новы Час» Яну Трусило задержали в воскресенье и доставили в Октябрьское РУВД столицы. Девушка освещала акцию протеста вместе с двумя коллегами, которых тоже задержали. 2 ноября Яна Трусило получила 13 суток административного ареста по ст. 23.34 и 23.4 КоАП (Участие в несанкционированном массовом мероприятии и неподчинение правоохранителям). Такое решение вынесла судья Алена Живица в суде Октябрьского района Минска, пишет
По данным
Кроме того, суд Фрунзенского района Минска
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Задержанные 1 ноября журналисты получили штрафы и административные аресты.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)