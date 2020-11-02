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Дмитрий Мазуро вышел на свободу. Под арестом студент провел 38 суток

02.11.2020 19:49 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Дмитрий Мазуро, студент 4 курса БГУИР, вышел на свободу из тюрьмы в Жодино. Об этом редакции в 19.18 2 ноября сообщил его друг, который приехал встречать Мазуро. Напомним, студента арестовали суммарно на 38 суток.


Фото: TUT.BY

Первый процесс над Дмитрием прошел 28 сентября. Суд Советского района столицы наказал парня 23 сутками: 13 дали по ст. 23.34 и 10 — по ст. 23.4 КоАП. Задержали студента возле университета, когда он шел к метро, чтобы уехать домой. Тогда Мазуро обвинили в участии в акции около университета, которая прошла 22 сентября.

Второй суд над Дмитрием состоялся 5 октября, пока он отбывал свой предыдущий арест. Тогда его судили за участие в шествии студентов 1 сентября. И снова суд Советского района признал студента виновным, назначив максимальное наказание — 15 суток административного ареста.

Суммарный срок ареста составил 38 суток.

 
 
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2 ноября молодого человека освободили. Его приехали встречать близкие и друзья.
 
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