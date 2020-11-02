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Дмитрий Мазуро вышел на свободу. Под арестом студент провел 38 суток
02.11.2020 19:49 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Дмитрий Мазуро, студент 4 курса БГУИР, вышел на свободу из тюрьмы в Жодино. Об этом редакции в 19.18 2 ноября сообщил его друг, который приехал встречать Мазуро. Напомним, студента арестовали суммарно на 38 суток.
Первый процесс над Дмитрием
Второй суд над Дмитрием
Суммарный срок ареста составил 38 суток.
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2 ноября молодого человека освободили. Его приехали встречать близкие и друзья.
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