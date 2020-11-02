«Сразу подумала: как так?». Студенты сообщают: из иняза отчислили 15 человек

Источник материала: Tut.by

Студенты Минского государственного лингвистического университета сообщили, что на прошлой неделе из вуза отчислили 15 человек. Причина, как объясняют ребята, участие в акциях в вузе и события 26−27 октября.



На фото Полина Костина с флагом. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Полина Костина — студентка 4 курса факультета межкультурных коммуникаций. Точнее была ею до 30 октября.

— Вечером 29 октября я писала курсовую работу, примерно в 22.00 мне стали звонить друзья. Говорят в телеграм-каналах появился список студентов, которых могут отчислить из МГЛУ, — возвращается к тем событиям собеседница. — В перечне фамилий — моя. Я думаю, как? У меня ведь не было ни выговоров, ни задержаний. Преподаватели — они у нас просто зайки, стали пытаться что-то узнать. Но в итоге, утром 30 октября, мне набрал декан, сказал, чтобы я зашла к нему и ознакомилась с приказом на отчисление. Я староста, хорошо общаюсь с ребятами, поэтому в деканат со мной пошла большая часть группы.

По словам Полины, причины ее отчисления декан не пояснил. В приказе, который девушка прислала в редакцию, написано так: «за ненадлежащее исполнение обязанностей обучающимися, проявившееся в грубом нарушении приказа ректора университета от 24.09.2020 № 226 и Правил внутреннего учебного распорядка, 26 и 27 октября 2020 года».

— 26 октября часть наших ребят ходила по коридорам одного из корпусов и приглашала студентов присоединиться к забастовке. Мне нужно было дождаться подругу, поэтому я с ними не пошла. Ко всем я присоединилась только, когда они пошли в город, — возвращается к тем событиям собеседница. — 27-го, я, как обычно, пошла на пары. В тот день администрация у меня, как у старосты, попросила предоставить списки тех, кто 26-го отсутствовал на занятиях. Я отказалась. Возможно, за это меня решили наказать.

При этом, Полина не отрицает, что и до октябрьских событий у нее возникали недопонимания с администрацией факультета. Одно из них появилось, когда после инаугурации Александра Лукашенко, они с подругой пришли на одну из лекций в коронах. Второе, когда в связи с ухудшением ситуации с COVID-19 их группа хотела заниматься дистанционно.

— Нам пояснили, так как заболевших нет, перейти на «удаленку», мы пока не можем, — говорит девушка. — Нас этот ответ не устроил.

— А что за приказ, о котором говорится в документе?

— Это приказ о недопустимости забастовок, акций в университете, — объясняет девушка. — Я не скрываю, что сразу участвовала в мирных студенческих акциях — примерно в семи. В середине сентября я устроилась на работу. Времени у меня практически не было, и моя активность завершилась.

Полина знает английский и немецкий языки. В суде, рассказывает девушка, она может обжаловать приказ об отчислении, но делать этого не будет. Не верит, что есть шансы что-то изменить.

— Несколько преподавателей ходили в деканат, чтобы заступиться за меня. Декан сказал, если я сейчас утихомирюсь, то, возможно, в следующем году меня восстановят. Но я на такое вряд ли соглашусь, — говорит Полина. — Какой смысл? Сначала, меня показательно отчисляют, а потом я должна еще у кого-то просить меня вернуть? Это очень странно. Скорее всего я поеду учиться за границу.

Маргарита Шевченко магистрантка МГЛУ. Знает английский, испанский, японский и персидский языки. Причины ее отчисления такие же, как у Полины. Официально, о том, что ее имя есть в списках на отчисление, девушке сообщили только 2 ноября — позвонила декан.

— Хотя сам список я увидела в телеграм-каналах еще вечером 29 октября, — возвращается к тем событиям девушка. — Сегодня я сходила в администрацию, ознакомилась с приказом.

— Как вы для себя понимаете официальные формулировки, которые значатся в приказе на ваше отчисление?

— Я участвовала в мирных студенческих акциях, которые проходили в вузе, — не отрицает Маргарита. — Плюс 26 октября мы с ребятами прошлись по коридорам корпуса, кричали: «Далучайся!». Некоторые утверждали, что мы врывались в аудитории, но такого не было. 27 октября, насколько я знаю, студенты с преподавателем действительно заходили в аудитории. Они корректно просили мунуточку и активно призывали: «Далучацца». Но я тогда работала, поэтому присоединилась уже только к колоне.

— Планируете восстанавливаться?

— Нет, в связи со всеми этими событиями я и так собиралась отчисляться.

Полина Костина прислала в редакцию приказ на отчислении. В нем 14 фамилий студентов и магистрантка Маргарита Шевченко. TUT.BY обратился в МГЛУ с просьбой озвучить официальную позицию вуза по данной ситуации, но оперативно получить комментарий не удалось. Как только мы его получим, мы его опубликуем.