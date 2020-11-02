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LSTR оштрафовали почти на 6 тысяч рублей. Магазин на Веры Хоружей временно закрывается

02.11.2020 20:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске после проверки государственных органов закрывается магазин одежды с национальным колоритом LSTR Adzieńnie. Это временно, до устранения нарушений, объяснил TUT.BY владелец магазина.

О временном закрытии магазина на Веры Хоружей, 5 в Минске команда LSTR сообщила сегодня в соцсетях. Штраф от проверяющих органов (в магазине не уточняют, от каких именно) — 215 базовых, это 5805 рублей.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сябры, з заўтрашняга дня наша крама часова не працуе. Каб адчыніцца як мага хутчэй, мы будзем «во всю мощь"© выпраўляць выяўленыя праверкай недахопы і «бросать курить"©, каб выплаціць штраф у 215 базавых. Сайт працягвае працаваць як заўсёды. Гэта ўсе, канешне, «хлопотное дельце"©, але ж з вашай падтрымкай, спасядземся, мы хутка сустрэнемся ўжо ў новым інтэр'еры!

Публикация от LSTR Adziennie (@lstr_adziennie) 2 Ноя 2020 в 7:14 PST

— Проверяющие органы выявили проблемы, они касаются помещения магазина. Мы согласны с замечаниями, будем их исправлять, — пояснил TUT.BY директор и учредитель LSTR Adzieńnie Илья Аксенов. — Оспаривать штраф не будем. Считаем, что гораздо больше пользы будет Минску, если магазин и дальше будет работать, поэтому нацелены, чтобы недостатки устранить.

В помещении на Веры Хоружей магазин работает уже два года.

Сайт продолжит обычную работу. 

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске после проверки государственных органов закрывается магазин одежды с национальным колоритом LSTR Adzieńnie. Это временно, до устранения нарушений, объяснил TUT.BY...
 
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