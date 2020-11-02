LSTR оштрафовали почти на 6 тысяч рублей. Магазин на Веры Хоружей временно закрывается

Источник материала: Tut.by

В Минске после проверки государственных органов закрывается магазин одежды с национальным колоритом LSTR Adzieńnie. Это временно, до устранения нарушений, объяснил TUT.BY владелец магазина.

О временном закрытии магазина на Веры Хоружей, 5 в Минске команда LSTR сообщила сегодня в соцсетях. Штраф от проверяющих органов (в магазине не уточняют, от каких именно) — 215 базовых, это 5805 рублей.

— Проверяющие органы выявили проблемы, они касаются помещения магазина. Мы согласны с замечаниями, будем их исправлять, — пояснил TUT.BY директор и учредитель LSTR Adzieńnie Илья Аксенов. — Оспаривать штраф не будем. Считаем, что гораздо больше пользы будет Минску, если магазин и дальше будет работать, поэтому нацелены, чтобы недостатки устранить.

В помещении на Веры Хоружей магазин работает уже два года.

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