Во время акции солидарности с отчисленными студентами задержали девять медиков, женщин позже отпустили

Источник материала: Tut.by

Правозащитники сообщают о задержанных медиках. По информации незарегистрированного правозащитного центра «Вясна», сегодня во время акции солидарности с отчисленными студентами-медиками задержали девять медицинских работников.

Видео: телеграм-канал «Белые Халаты»

Речь идет о травматологе-ортопеде РНПЦ травматологии и ортопедии Руслане Якубовском, акушер-гинекологе 3-й городской клинической больницы Станиславе Соловье, сосудистом хирурге Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии Дмитрии Маркелове, враче эндоскопической диагностики медицинского центра ЛОДЭ Ирине Маркеловой, враче магнитно-резонансной томографии РНПЦ травматологии и ортопедии Евгении Майском, травматологе-ортопеде РНПЦ травматологии и ортопедии Леониде Глазкине, враче-неврологе РНПЦ неврологии и нейрохирургии Руслане Бадамшине. Также была задержана медсестра РНПЦ травматологии и ортопедии Ольга Стефанович и врач-дерматовенеролог кожно-венерологического диспансера Валерия Тимошенко.

Наши читатели сообщают, что медиков задержали на проспекте Дзержинского и отвезли в РУВД Московского района, потом — на Окрестина.

Около полуночи в телеграм-канале «Белые Халаты» сообщили, что Ирину Маркелову, Ольгу Стефанович и Валерию Тимошенко отпустили.

Напомним, сегодня вечером около БГМУ люди собрались на акцию солидарности, затем они пошли по проспекту Дзержинского. Медики в том числе шли в белых халатах.