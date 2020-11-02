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Эхо одного понедельника. В Гомеле закрывают заведения, которые не работали 26 октября

03.11.2020 06:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Заведения, которые по разным причинам не работали 26 октября, массово закрываются «до устранения проблем», на которые им указали после внеплановых проверок. Предписания получили несколько гомельских баров и магазинов.


Фото: fotografierende, pexels.com

Напомним, в понедельник 26 октября некоторые заведения и организации в Гомеле и области не открылись. Одни объяснили, что закрыты по техническим причинам, другие — из-за переучета или инвентаризации. А некоторые открыто признались, что присоединяются к забастовке в знак солидарности с народом.

Вскоре ко всем пришли проверки из санстанции и МЧС. И теперь многие закрыты до устранения выявленных недостатков.

Бизнесмены неохотно комментируют происходящее.

— Мы и коллеги, которые не работали в понедельник, были в одних кабинетах и имели разговор. Пока не можем это комментировать. Ведь это не просто неприятность и убытки, это еще и ответственность за коллектив. А мы не хотим закрыться и чтобы наши сотрудники остались без работы, — рассказал директор одного из гомельских заведений.

Так, «Городская карчма «Будзьма» закрылась в прошедшие выходные. Заведение не работает до 9 ноября по требованию санэпидемстанции до полного устранения неполадок, — сообщается на странице карчмы в соцсетях. Более того, с 3 ноября «Будзьма» прекращает доставку комплексных обедов в связи с производственными вопросами.


Becker Bar на своей странице во «ВКонтакте» также объявил, что 2 и 3 ноября не работает по требованию Гомельского городского центра гигиены и эпидемиологии.


Также известно про проверки в светлогорском «Бьюти баре». А пекарня «Хлебная майстэрня» и вовсе закрывается. Причины — те же.


Заявивший о забастовке в понедельник индивидуальный предприниматель из Петрикова Александр Яворский сообщил TUT.BY, что с ним расторгнут договор аренды помещения, в котором размещался его магазин «Салема».

Не работают в эти дни магазин «Золотая нить» и знаменитый бар RED PUB.

 
Теги: Гомель
 
 
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Заведения, которые по разным причинам не работали 26 октября, массово закрываются «до устранения проблем», на которые им указали после внеплановых проверок....
 
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