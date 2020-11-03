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Люди, свечи и темнота. На Кальварийском кладбище молились за усопших

03.11.2020 06:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На Кальварийском кладбище прошла общегородская молитва за усопших. Люди пришли туда 2 ноября со свечами. TUT.BY посмотрел, какая атмосфера была в тот вечер на самом старом городском некрополе.













 
 
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На Кальварийском кладбище прошла общегородская молитва за усопших. Люди пришли туда 2 ноября со свечами. TUT.BY посмотрел, какая атмосфера была в тот вечер на самом...
 
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