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Люди, свечи и темнота. На Кальварийском кладбище молились за усопших
03.11.2020 06:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На Кальварийском кладбище прошла общегородская молитва за усопших. Люди пришли туда 2 ноября со свечами. TUT.BY посмотрел, какая атмосфера была в тот вечер на самом старом городском некрополе.
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На Кальварийском кладбище прошла общегородская молитва за усопших. Люди пришли туда 2 ноября со свечами. TUT.BY посмотрел, какая атмосфера была в тот вечер на самом...
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