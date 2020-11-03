|
Умерла адвокат Татьяна Агеева, на которую завели уголовное дело и лишили лицензии после «Плошчы‑2010»
03.11.2020 08:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В возрасте 65 лет умерла известный адвокат Татьяна Агеева. Об этом
«Сегодня умерла моя мама. Она легла в гастроэнтерологию 10-й ГКБ Минска 3 недели назад. Там она заразилась COVID. Почти 7 суток мама была на аппарате ИВЛ. Сегодня, 2 ноября 2020 года, в 4.50 ее сердце остановилось», — написал Агеев.
У нее осталось двое сыновей и четверо внуков.
Татьяна Агеева была адвокатом Минской городской коллегии адвокатов начиная с 1982 года, позже стала членом Президиума коллегии.
В феврале 2011 года Министерство юстиции лишило лицензий четырех адвокатов, защищавших обвиняемых по делу о массовых беспорядках 19 декабря в Минске. Лицензий лишились Олег Агеев, защищавший кандидата в президенты Алексея Михалевича, его мать Татьяна Агеева, Владимир Толстик и Тамара Гораева — бывшие адвокаты Ирины Халип.
В мае того же года по инициативе КГБ было
С 2012 года Татьяна Агеева работала юристом в Белорусском документационном центре.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Умерла адвокат Татьяна Агеева, на которую завели уголовное дело и лишили лицензии после «Плошчы‑2010»
«Сегодня умерла моя мама. Она легла в гастроэнтерологию 10 ГКБ Минска 3 недели назад. Там она заразилась COVID. Почти 7 суток мама была на аппарате ИВЛ. Сегодня 2 ноября...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)