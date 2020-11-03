В Витебском госуниверситете ввели масочный режим

Источник материала: Tut.by

В Витебском государственном университете со 2 ноября ввели обязательный масочный режим для студентов и преподавателей.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Студенты, преподаватели и другие работники ВГУ должны носить маски в учебных корпусах и общежитиях, говорится в приказе ректора Валентины Богатыревой от 30 октября.

В масках необходимо приходить и на подготовительные занятия абитуриентам.



Приказ по ВГУ об обязательном масочном режиме

Если у студентов выявят COVID-19, группа, в которой они занимались, перейдет на дистанционное обучение.

Студенты на «дистанционке» не должны не покидать дом или общежитие. Разрешается выйти только в ближайший магазин, сходить в поликлинику, вынести мусор.