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В Витебском госуниверситете ввели масочный режим
03.11.2020 08:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Витебском государственном университете со 2 ноября ввели обязательный масочный режим для студентов и преподавателей.
Студенты, преподаватели и другие работники ВГУ должны носить маски в учебных корпусах и общежитиях, говорится в приказе ректора Валентины Богатыревой от 30 октября.
В масках необходимо приходить и на подготовительные занятия абитуриентам.
Если у студентов выявят COVID-19, группа, в которой они занимались, перейдет на дистанционное обучение.
Студенты на «дистанционке» не должны не покидать дом или общежитие. Разрешается выйти только в ближайший магазин, сходить в поликлинику, вынести мусор.
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Если у студентов выявят COVID-19, группа, в которой они занимались, перейдет на дистанционное обучение.
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