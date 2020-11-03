Вакульчик и Барсуков уволены со службы в запас по возрасту

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 ноя - Sputnik. Валерия Вакульчика освободили от должности госсекретаря Совета безопасности Беларуси и уволили с военной службы в запас по возрасту, Александра Барсукова освободили от должности замминистра внутренних дел и уволили со службы в органах внутренних дел по тому же основанию, соответствующие указы президента от 29 октября опубликованы во вторник на Национальном правовом интернет-портале.

Еще на прошлой неделе Александр Лукашенко провел кадровые перестановки в силовом блоке . В опубликованных указах президента сообщаются подробности об увольнении и назначении на новые должности некоторых представителей правоохранительных органов.

Так, в одном из указов говорится, что генерал-лейтенант Валерий Вакульчик освобождается от должности госсекретаря Совбеза, в которой он пробыл менее двух месяцев. Его откомандировали из КГБ, который возглавлял почти 8 лет, и из Совбеза и уволили с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы и знаков различия. Согласно документу, Вакульчику присвоили первый класс госслужащего и официально назначили помощником президента Беларуси - инспектором по Брестской области.

Другим указом главы государства от должности освобождается заместитель министра внутренних дел - начальник милиции общественной безопасности генерал-лейтенант милиции Александр Барсуков. Его также уволили со службы в органах внутренних дел в запас по возрасту с правом ношения формы и знаков различия. Кроме того, указом Барсукову присваивается первый класс госслужащего и должность помощника президента по Минску.

Один из опубликованных указов президента касается генерал-лейтенанта милиции бывшего министра внутренних дел Юрия Караева. В документе сказано, что его оставляют в кадрах МВД, но при это прикомандировывают к Администрации президента. На прошлой неделе стало известно, что Караева назначили помощником президента по Гродненской области.

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