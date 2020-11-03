ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вакульчик и Барсуков уволены со службы в запас по возрасту

03.11.2020 09:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 ноя - Sputnik. Валерия Вакульчика освободили от должности госсекретаря Совета безопасности Беларуси и уволили с военной службы в запас по возрасту, Александра Барсукова освободили от должности замминистра внутренних дел и уволили со службы в органах внутренних дел по тому же основанию, соответствующие указы президента от 29 октября опубликованы во вторник на Национальном правовом интернет-портале.

© Photo : Пресс-служба президента РБ
Только военные: кто и почему будет помощниками в областях

Еще на прошлой неделе Александр Лукашенко провел кадровые перестановки в силовом блоке. В опубликованных указах президента сообщаются подробности об увольнении и назначении на новые должности некоторых представителей правоохранительных органов.

Так, в одном из указов говорится, что генерал-лейтенант Валерий Вакульчик освобождается от должности госсекретаря Совбеза, в которой он пробыл менее двух месяцев. Его откомандировали из КГБ, который возглавлял почти 8 лет, и из Совбеза и уволили с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы и знаков различия. Согласно документу, Вакульчику присвоили первый класс госслужащего и официально назначили помощником президента Беларуси - инспектором по Брестской области.

Другим указом главы государства от должности освобождается заместитель министра внутренних дел - начальник милиции общественной безопасности генерал-лейтенант милиции Александр Барсуков. Его также уволили со службы в органах внутренних дел в запас по возрасту с правом ношения формы и знаков различия. Кроме того, указом Барсукову присваивается первый класс госслужащего и должность помощника президента по Минску.

Один из опубликованных указов президента касается генерал-лейтенанта милиции бывшего министра внутренних дел Юрия Караева. В документе сказано, что его оставляют в кадрах МВД, но при это прикомандировывают к Администрации президента. На прошлой неделе стало известно, что Караева назначили помощником президента по Гродненской области.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Еще на прошлой неделе стало известно, что бывшего госсекретаря Совбеза назначили помощником президента Беларуси по Брестской области, а бывшего замминистра...
 
Новости дня
Новости общества
 
Умерла адвокат Татьяна Агеева, на которую завели уголовное дело и лишили лицензии после «Плошчы‑2010»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

02.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика