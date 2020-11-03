Гомельские пограничники рассказали, где лучше не гулять из-за проведения боевых стрельб

Источник материала: Tut.by

В Речицком районе будут проводиться стрельбы — в Гомельской пограничной группе рассказали , куда лучше не ходить.

Итак, по будним дням весь ноябрь, с 09.00 до 19.00, на стрельбище «Борщевка» (район населенных пунктов Якимовка, Чижовка, Борщевка) будут проводиться боевые стрельбы из стрелкового оружия.

Во избежание несчастных случаев пограничники рекомендуют не приближаться к стрельбищу и не заходить за рубеж, обозначенный указателями.