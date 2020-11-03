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Гомельские пограничники рассказали, где лучше не гулять из-за проведения боевых стрельб

03.11.2020 09:23 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Речицком районе будут проводиться стрельбы — в Гомельской пограничной группе рассказали, куда лучше не ходить.

Итак, по будним дням весь ноябрь, с 09.00 до 19.00, на стрельбище «Борщевка» (район населенных пунктов Якимовка, Чижовка, Борщевка) будут проводиться боевые стрельбы из стрелкового оружия.

Во избежание несчастных случаев пограничники рекомендуют не приближаться к стрельбищу и не заходить за рубеж, обозначенный указателями.

 
 
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Во избежание несчастных случаев пограничники рекомендуют не приближаться к стрельбищу и не заходить за рубеж, обозначенный указателями.
 
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