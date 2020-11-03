В Бресте задержали предполагаемых координаторов беспорядков после выборов - это футбольные фанаты

Источник материала: Tut.by

В Бресте задержали подозреваемых в организации массовых беспорядков в августе. Как утверждается, это лидеры местного футбольного фанатского сообщества. Об этом сообщила пресс-служба УВД Брестского облисполкома.



Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Были задержаны лидеры фанатского движения футбольного клуба «Динамо-Брест». В милиции утверждают, что они придерживаются неонацистской идеологии. Как сообщается, мужчины состоят в бойцовском клубе «Профессионал» и участвовали в «договорных драках», а теперь подозреваются в применении насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел 10 августа в Бресте.

Один из задержанных — 32-летний местный житель — несколько раз совершал административные правонарушения, связанные с хулиганством и неповиновением милиции. Утверждается, что во время протестных акций в городе он сам нападал на сотрудников органов внутренних дел, а также координировал действия толпы и расставлял людей в сцепку.

Другой 25-летний мужчина, который был задержан в Каменецком районе, где скрывался от милиции, проходит по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, а также ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов за хулиганство, неповиновение и насилие в отношении близкого родственника.

Все задержанные в настоящий момент являются фигурантами уголовного дела о массовых беспорядках.