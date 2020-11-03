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Помните, кто-то поджег «опорку» в Бобруйске? Задержали подозреваемого

03.11.2020 10:07 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Бобруйске по подозрению в поджоге общественного пункта охраны правопорядка задержали 42-летнего мужчину, сообщает МВД. По словам бобруйчанина, в день поджога он был пьян.

Пожар произошел 28 сентября, около 23.50, на первом этаже трехэтажного здания Дома культуры на улице Куйбышева. Горел общественный пункт охраны правопорядка № 4. В результате пожара повреждены входная дверь, внутренняя отделка и имущество в фойе.

Люди не пострадали. Заподозрили поджог. Следствие возбудило уголовное дело за умышленное повреждение имущества, совершенное общеопасным способом.

По делу о поджоге «опорки» позже милиция проводила обыски у задержанных журналистов.

Теперь по подозрению в поджоге задержан 42-летний бобруйчанин. По предварительным данным милиции, подозреваемый купил на заправке бензин и с его помощью поджег «опорку». Мужчина говорит, что в тот день он был пьян, а после поджога уехал на заработки в Россию.

Подозреваемый находится под стражей.

 
 
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