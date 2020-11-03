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Помните, кто-то поджег «опорку» в Бобруйске? Задержали подозреваемого
03.11.2020 10:07 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Бобруйске по подозрению в поджоге общественного пункта охраны правопорядка задержали 42-летнего мужчину,
Пожар
Люди не пострадали. Заподозрили поджог. Следствие возбудило уголовное дело за умышленное повреждение имущества, совершенное общеопасным способом.
По делу о поджоге «опорки» позже милиция
Теперь по подозрению в поджоге задержан 42-летний бобруйчанин. По предварительным данным милиции, подозреваемый купил на заправке бензин и с его помощью поджег «опорку». Мужчина говорит, что в тот день он был пьян, а после поджога уехал на заработки в Россию.
Подозреваемый находится под стражей.
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Задержанный говорит, что в тот день был пьян.
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