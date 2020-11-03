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«Не мог пойти на сделку с совестью». С «Радио Гродно» уволился звукорежиссер

03.11.2020 11:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С «Радио Гродно» уволился звукорежиссер Александр Мармыш. Он проработал там 12 лет. Причиной ухода с гродненской радиокомпании стало просьба руководства «почистить и обработать запись», на которой было обращение милиции к протестующим не поддаваться на провокации Telegram-каналов. Александр решил, что такая работа противоречит его совести и ушел.


Фото: скрин с видео

Александр Мармыш также записал видеообращение, где подробно рассказал о ситуации, которая предшествовала его увольнению.

 — В пятницу руководство попросило меня «почистить и обработать запись». На этой пленке было обращение милиции к протестующим не поддаваться на провокации телеграмм-каналов и т.д. Я пошел к руководителю что бы поговорить про это задание. В конце августа всем «радийцам» было обещано, что нас замазывать в пропаганде никто не будет. Я напомнил директору об этом обещании. К сожалению, услышал что работаю на госпредприятии, и это моя работа. Мне был предложен выбор: делать работу, или оставить мое любимое занятие. Я не мог пойти на сделку с совестью и написал заявление на увольнение. В пятницу меня не успевали рассчитать и я уволился в понедельник. О правильности своего решения еще раз убедился, когда в субботу наткнулся на видео с акции возле авто вокзала, на котором звучала запись с этого ролика. Я ушел с «Радио Гродно», но я горд каждым днем работы на радиостанции. Все те, кто остался работать на 101.2, высочайшие профессионалы своего дела, я вас всех люблю — «Радио Гродно» будет звучать, — сказал Александр.

Сейчас мужчина в поиске новой работы.


В августе после прошедших президентских выборов сотрудники Телерадиокомпании «Гродно», куда и входит «Радио Гродно», написали и передали своему руководству требования. В актовом зале организации тогда прошло собрание коллектива, а потом некоторые работники ТРК принимали участие на митингах, которые проходили на площади Ленина и на которые выходило несколько десятков тысяч человек.

Через какое-то время с «Радио Гродно» был уволен один из самых популярных ведущих города Дмитрий Чекан, который проработал там 8 лет.

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Теги: Гродно
 
 
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С «Радио Гродно» уволился звукорежиссер Александр Мармыш. Он проработал там 12 лет. Причиной ухода с гродненской радиокомпании стало просьба руководства...
 
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