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Пропавшую в Могилеве женщину, которая страдает психическим заболеванием, нашли
03.11.2020 11:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Пропавшую в Могилеве 30-летнюю Елену Сойкину нашли, сообщает поисково-спасательный отряд «Феникс». Ее помогли отыскать люди, которые откликнулись на ориентировку.
Могилевчанка — инвалид 2 группы, страдает психическим заболеванием, склонна к бродяжничеству.
Елену Сойкину нашли на вторые сутки после пропажи.
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Елена Сойкина пропала 29 октября - ушла из дома и на связь не выходила.
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