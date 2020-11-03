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Пропавшую в Могилеве женщину, которая страдает психическим заболеванием, нашли

03.11.2020 11:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пропавшую в Могилеве 30-летнюю Елену Сойкину нашли, сообщает поисково-спасательный отряд «Феникс». Ее помогли отыскать люди, которые откликнулись на ориентировку.


Фото: ПСО «Феникс»

Могилевчанка — инвалид 2 группы, страдает психическим заболеванием, склонна к бродяжничеству.

Елену Сойкину нашли на вторые сутки после пропажи.

 
Теги: Могилев
 
 
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Елена Сойкина пропала 29 октября - ушла из дома и на связь не выходила.
 
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