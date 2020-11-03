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Что происходит в Беларуси 3 ноября
03.11.2020 11:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
С самого утра в Минске прошла акция солидарности рядом с НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии. В руках у людей были плакаты «Освободите наших врачей» и «Почему врачи на Окрестина?» В нашем традиционном онлайне — главные новости дня в стране.
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