Что происходит в Беларуси 3 ноября

Источник материала: Tut.by

С самого утра в Минске прошла акция солидарности рядом с НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии. В руках у людей были плакаты «Освободите наших врачей» и «Почему врачи на Окрестина?» В нашем традиционном онлайне — главные новости дня в стране.