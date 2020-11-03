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Повышенные меры безопасности примут в Беларуси после теракта в Вене
03.11.2020 11:43 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 ноя – Sputnik. Белорусские силовики и спецслужбы отреагировали и приняли определенные меры безопасности в связи с терактом в Вене, несмотря на то, что стране нет предпосылок для межконфессиональной и национальной розни, считает белорусский депутат и политик Олег Гайдукевич.
В понедельник вечером
Министр внутренних дел Карл Нехаммер и канцлер Австрии Себастьян Курц назвали произошедшую в Вене атаку терактом. Населению рекомендовано избегать общественных мест. В городе продолжается масштабная силовая спецоперация по розыску и поимке преступников.
"Всегда силовые структуры обращают внимание на ситуацию, происходящую в странах, а тем более, связанную с терроризмом. Понятно, что в Беларуси нет проблем, связанных с межнациональными и межконфессиональными отношениями. Власти Беларуси всегда проводили по этим вопросам взвешенную политику. И к нам поэтому одинаково хорошо относятся все страны", - данное мнение высказал Sputnik во вторник заместитель председателя комиссии по международным делам нижней палаты белорусского парламента Олег Гайдукевич.
По его словам, в настоящее время в Беларуси с учетом политической ситуации и так усилены меры безопасности.
"Но в связи с событиями в Вене определенные меры прияты и будет приниматься, даже если это не озвучивается в открытом доступе", - сказал политик, сам имевший большой опыт работы в правоохранительных органах.
"Для этого и существуют силовые структуры и спецслужбы, чтобы реагировать на подобные ситуации", - отметил он.
В свою очередь эксперт по общественной безопасности заявил Sputnik, что несмотря на ситуацию после президентских выборов в стране, в частности,
"Принятие повышенных мер безопасности после теракта в стране региона является нормой международной практики по борьбе с терроризмом и экстремизмом. И ее еще никто не отменял", - сказал эксперт.
По его словам, после терактов в США в все страны отработали алгоритм принятие соответствующих мер, который был подкорректирован после взрывов в метро в ряде европейских стран.
"Беларусь не является исключением в этом вопросе", - резюмировал собеседник агентства.
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Принятие повышенных мер безопасности после терактов в стране региона является нормой международной практики по борьбе с терроризмом и экстремизмом.
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