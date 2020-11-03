Повышенные меры безопасности примут в Беларуси после теракта в Вене

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 ноя – Sputnik. Белорусские силовики и спецслужбы отреагировали и приняли определенные меры безопасности в связи с терактом в Вене, несмотря на то, что стране нет предпосылок для межконфессиональной и национальной розни, считает белорусский депутат и политик Олег Гайдукевич.

В понедельник вечером произошла стрельба в шести местах австрийской столицы, в том числе рядом с синагогой. Три человека погибли, 15 получили ранения, среди них один полицейский. Один из стрелков был ликвидирован полицией. Как сообщили правоохранители, стрельбу устроили несколько хорошо вооруженных человек.

Министр внутренних дел Карл Нехаммер и канцлер Австрии Себастьян Курц назвали произошедшую в Вене атаку терактом. Населению рекомендовано избегать общественных мест. В городе продолжается масштабная силовая спецоперация по розыску и поимке преступников.

"Всегда силовые структуры обращают внимание на ситуацию, происходящую в странах, а тем более, связанную с терроризмом. Понятно, что в Беларуси нет проблем, связанных с межнациональными и межконфессиональными отношениями. Власти Беларуси всегда проводили по этим вопросам взвешенную политику. И к нам поэтому одинаково хорошо относятся все страны", - данное мнение высказал Sputnik во вторник заместитель председателя комиссии по международным делам нижней палаты белорусского парламента Олег Гайдукевич.

По его словам, в настоящее время в Беларуси с учетом политической ситуации и так усилены меры безопасности.

"Но в связи с событиями в Вене определенные меры прияты и будет приниматься, даже если это не озвучивается в открытом доступе", - сказал политик, сам имевший большой опыт работы в правоохранительных органах.

"Для этого и существуют силовые структуры и спецслужбы, чтобы реагировать на подобные ситуации", - отметил он.

В свою очередь эксперт по общественной безопасности заявил Sputnik, что несмотря на ситуацию после президентских выборов в стране, в частности, протестные акции , милиция, пограничники и другие структуры правоохранительного блока работают в усиленном варианте, в дополнение к ним сразу же после теракта в Вене был принят традиционный комплекс мер.

"Принятие повышенных мер безопасности после теракта в стране региона является нормой международной практики по борьбе с терроризмом и экстремизмом. И ее еще никто не отменял", - сказал эксперт.

По его словам, после терактов в США в все страны отработали алгоритм принятие соответствующих мер, который был подкорректирован после взрывов в метро в ряде европейских стран.

"Беларусь не является исключением в этом вопросе", - резюмировал собеседник агентства.

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