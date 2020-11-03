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Новые случаи проволоки на рельсах - в Добруше из-за нее опоздали поезда

03.11.2020 12:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси уже вторую неделю фиксируются случаи умышленных действий неизвестных на железной дороге. Об инцидентах с натянутой между рельсами проволокой вновь говорит документ, присланный в редакцию TUT.BY.


Фото: pixabay.com

На этот раз, согласно очередному документу, присланному в редакцию TUT.BY, было зафиксировано несколько новых случаев установки проволоки между рельсами за сутки 2−3 ноября. Подлинность документа не подтверждена.

Как сообщается, случаи зафиксированы в Брестской и Гомельской областях.

В Светлогорском районе на путях нашли проволоку, а недалеко от Барановичей обходчик обнаружил кусок медной трубки, которую установили в изолирующем стыке по подошве рельсов — все это делалось для закорачивания рельсовой цепи. Под Ивацевичами и в Мозыре из-за натянутой между рельсами проволоки срабатывала автоматика. А в Добруше подобный инцидент привел к задержке движения пассажирских поездов: из райцентра в Гомель состав опоздал почти на 20 минут, а обратный поезд отстал от графика больше чем на 40.

Как сообщают нам железнодорожники, с 26 октября подобные случаи происходят ежедневно, однако больше всего их пришлось именно на прошлый понедельник. Некоторые инциденты не фиксируются в официальных документах, так как путевые обходчики и другие сотрудники железной дороги, обнаружив проволоку, часто просто убирают ее с путей и не сообщают о своей находке. По словам собеседников TUT.BY, существенно такие происшествия пока не влияют на работу железной дороги, скорее являясь психологическим фактором.

Мы уже рассказывали о многочисленных случаях умышленного закорачивания рельсов с помощью натянутой проволоки, из-за чего автоматика сигнализирует о том, что путь занят, хотя на самом деле состава там нет. За подобные действия грозит административная ответственность, а в случае, если из-за них пострадают люди или будет причинен крупный ущерб, против виновника может быть возбуждено и уголовное дело.

 
Теги: Гомель
 
 
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В Беларуси уже вторую неделю фиксируются случаи умышленных действий неизвестных на железной дороге. Об инцидентах с натянутой между рельсами проволокой вновь...
 
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