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Назначен новый главный архитектор Минска
03.11.2020 12:35 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 ноя - Sputnik. Главным архитектором Минска во вторник назначена Ольга Верамей, об этом сообщил официальный Telegram-канал Мингорисполкома.
© Sputnik / Виктор Толочко
До этого назначения Верамей руководила главным управлением градостроительства, проектной, научно-технической и инновационной политики Минстройархитектуры.
Напомним, в конце октября главный архитектор Минска Ольга Радченко
Должность, на которой не задерживаются
В 2011 году президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал Мингорисполком за бюрократизм и волокиту в реализации инвестиционных проектов. С этого момента главные архитекторы в столице меняются регулярно.
Дольше всех по сравнению с другими проработал в этой должности Павел Лучинович, но для него все закончилось
Антирекорд по нахождению на посту установил Алексей Мартынов, который в 2019 году занимал должность меньше месяца. Кстати, в тот год обязанности главного градостроителя столицы на себя примерили три специалиста.
Другая столь же проблемная позиция в структуре Мингорисполкома – должность начальника
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В конце октября стало известно, что главный архитектор Минска Ольга Радченко покинула свой пост, контракт был расторгнут по соглашению сторон.
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