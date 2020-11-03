Назначен новый главный архитектор Минска

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 ноя - Sputnik. Главным архитектором Минска во вторник назначена Ольга Верамей, об этом сообщил официальный Telegram-канал Мингорисполкома.

До этого назначения Верамей руководила главным управлением градостроительства, проектной, научно-технической и инновационной политики Минстройархитектуры.

Напомним, в конце октября главный архитектор Минска Ольга Радченко покинула свой пост, контракт был расторгнут по соглашению сторон. Она занимала должность с декабря 2019 года .

Должность, на которой не задерживаются

В 2011 году президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал Мингорисполком за бюрократизм и волокиту в реализации инвестиционных проектов. С этого момента главные архитекторы в столице меняются регулярно.

Дольше всех по сравнению с другими проработал в этой должности Павел Лучинович, но для него все закончилось громким судебным процессом .

Антирекорд по нахождению на посту установил Алексей Мартынов, который в 2019 году занимал должность меньше месяца. Кстати, в тот год обязанности главного градостроителя столицы на себя примерили три специалиста.

Другая столь же проблемная позиция в структуре Мингорисполкома – должность начальника Главного управления потребительского рынка .