«Написал 27 заявлений и жалоб». На волю вышел могилевчанин, которого задержали на школьной линейке

Источник материала: Tut.by

В Могилеве после 43 суток ареста на волю вышел Володар Цурпанов, которого задержали на школьной линейке 1 сентября. В изоляторе он написал 27 заявлений и жалоб на внутренние проблемы изолятора, а также вопросы вне его, сообщает «Радио Свобода».



Фото: «Радио Свобода»

Напомним, Володар Цурпанов устроил скандал 1 сентября на линейке в СШ № 43. В какой-то момент он вышел к крыльцу и потребовал от учителей, которые были членами участковых избирательных комиссий на президентских выборах, покаяться в фальсификации выборов и подписаться под требованием провести новые выборы.

Сначала кто-то из педагогов просил Цурпанова прекратить, затем появились милиционеры, которые пытались его увести, но мужчина не слушался. В итоге Цурпанова силовики увели насильно.

2 сентября, Цурпанова судили за мелкое хулиганство и за неподчинение требованиям сотрудников милиции. Обвиняемый требовал вести процесс на белорусском языке, однако оказалось, что судья Михайлова недостаточно им владеет. Володар затребовал переводчика, однако судья отказала ему. Сам процесс велся по онлайн-связи — Володара в суд не привозили.

За мелкое хулиганство Цурпанову дали 15 суток ареста, за неповиновение — 10 суток. В результате «частичного сложения» мужчина получил 20 суток ареста .

Затем Цурпанова еще дважды судили за участие в акциях протеста и отправляли в изолятор на 8 и 15 суток. Всего же под стражей он отбыл 43 дня, из которых 10 держал сухую голодовку, а после этого неделю лежал в больнице — его госпитализировали из-за ухудшения здоровья.

Видео опубликовал один из очевидцев произошедшего.

Родные Цурпанов ждали, что он выйдет на свободу 27 октября, когда заканчивались его очередные 15 суток ареста. Однако в изоляторе его оставили еще на 6 суток, которые он провел в больнице.

На свободу Цурпанов вышел в ночь на 3 ноября. Его встретили жена Ирина, друзья и журналисты. Им он заявил, что в изоляторе «хорошо отдохнул» и настроение у него бодрое.

Большую часть срока Володар сидел в камере один. Одиночество его не угнетало, хотя, признался он, «аудитории иногда не хватало»:

«Книжки там есть. Библия спасала. Без часов было, правда, сложно. Их радио я выключил сразу, поэтому отслеживать время было непросто, особенно во второй половине дня».

Он отметил, что в камере работал над проектом «строительства городской партии». Написал 27 заявлений и жалоб на внутренние проблемы изолятора, а также вопросы вне его. Например, отправил письмо в Следственный комитет с протестом на действия следователя, который, по его мнению, нарушил порядок возбуждения уголовного дела. Сотрудник сообщил активисту, что в его действиях есть состав преступления, но при этом назначил экспертизу оскорбительного высказывания.

В отношении Цурпанова возбудили уголовное дело за оскорбление судьи. На процессе 2 сентября обвиняемый потребовал вести процесс на белорусском языке, однако оказалось, что судья недостаточно им владеет. Володар затребовал переводчика, однако судья отказала ему. Тогда Цурпанов позволил себе в отношении судьи высказывание, после которого та прервала процесс по причине «хулиганский действий» Цурпанова. После перерыва она объявила, что Володар оштрафован на 10 базовых величин за неуважение к суду и завершила процесс без Цурпанова. Сам процесс велся по онлайн-связи — Володара в суд не привозили.

Цурпанов считает, что уголовное дело не имеет перспектив, так как в его словах нет оскорбления судьи, а возбудили его для «психологического давления на других, чтобы они не позволяли себе подобного».