В Бобруйске суд оштрафовал корреспондента bobr.by за октябрьскую акцию

Источник материала: Tut.by

4 октября во время очередного воскресного марша в Бобруйске были задержаны четверо журналистов различных изданий. Административные процессы по двум из них завершены — 6 октября внештатный фотокорреспондент портала bobr.by Юрий Комиссаров получил 7 суток ареста, сотрудник газеты «Вечерний Бобруйск» Денис Носов 9 октября признан невиновным. 3 ноября после доработки было рассмотрено административное дело корреспондента bobr.by Алеси Латинской — девушка после задержания ночь провела в ИВС и была выпущена до суда.



Фото: Светлана Головкина, TUT.BY

На процессе журналист завила, что не согласна с обвинением, так как 4 октября выполняла свои профессиональные обязанности. При этом вместе с другими задержанными коллегами Алеся Латинская шла позади колонны по улице Социалистической.

— У меня был бейдж, не заметить который невозможно. Другие журналисты также были обозначены, двое коллег держали в руках фотоаппараты. Никто не выяснял, кто мы, не проверял документы — нас всех дружно в этот день задержали и доставили в изолятор.

Один из свидетелей, подполковник милиции Сергей Рудько, сообщил, что Алеся Латинская была участницей несанкционированного массового мероприятия, так как «не является журналистом», а сам портал bobr.by не относится к средствам массовой информации. При этом Рудько настаивал на том, что все участники акции были неоднократно предупреждены о том, что совершают правонарушение. На видео, просмотренном в зале суда, действительно слышно, как сотрудники информационной группы обращались к участникам акции.

— Скажите, а лично ко мне кто-то подходил, предупреждал, что я как журналист не имею права находиться в колонне и выполнять свои профессиональные обязанности? — поинтересовалась Алеся Латинская.

— К вашей персоне, как и к персоне любой другой личности, никто не обращался, — сообщил Сергей Рудько.

Владелец портала bobr.by Владимир Бирюков, выступавший в качестве свидетеля со стороны защиты, подтвердил, что Алеся Латинская является штатным корреспондентом и 4 октября работала на мероприятии. К делу были приобщены копия трудовой книжки девушки и благодарности от различных структур за освещение их деятельности.

Однако по решению судьи Ольги Серяковой, корреспондент портала bobr.by получила штраф в 15 базовых величин (405 рублей). Обжаловать решение суда Алеся не планирует, так как считает это бессмысленным. Но надеется, что в ближайшее время в связи с завершение административного процесса сможет вернуть изъятые у нее в ходе досмотра квартиры технику и деньги — около 100 рублей.