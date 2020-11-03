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Минчанин ударил в грудь охранявшего Белтелерадиокомпанию милиционера

03.11.2020 13:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мужчина выпил литр водки и ударил милиционера в грудь. Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД.

Инцидент произошел в ночь с 1 на 2 ноября. Около часа сотрудник спецбатальона Департамента охраны МВД вышел осмотреть здание Белтелерадиокомпании на улице Макаенка.

«Внезапно к нему направился проходивший мимо мужчина и ударил кулаком в грудь. Нападавшего задержали и доставили в Первомайское РУВД столицы для разбирательства. Со слов 31-летнего минчанина, перед прогулкой по городу он выпил литр водки, и опьянение стало причиной хулиганской выходки», — рассказали в милиции.

В отношении минчанина возбудили уголовное дело за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел.

 
 
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В отношении минчанина возбудили уголовное дело за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел.
 
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