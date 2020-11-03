|
Минчанин ударил в грудь охранявшего Белтелерадиокомпанию милиционера
03.11.2020 13:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Мужчина выпил литр водки и ударил милиционера в грудь. Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело,
Инцидент произошел в ночь с 1 на 2 ноября. Около часа сотрудник спецбатальона Департамента охраны МВД вышел осмотреть здание Белтелерадиокомпании на улице Макаенка.
«Внезапно к нему направился проходивший мимо мужчина и ударил кулаком в грудь. Нападавшего задержали и доставили в Первомайское РУВД столицы для разбирательства. Со слов 31-летнего минчанина, перед прогулкой по городу он выпил литр водки, и опьянение стало причиной хулиганской выходки», — рассказали в милиции.
В отношении минчанина возбудили уголовное дело за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В отношении минчанина возбудили уголовное дело за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)