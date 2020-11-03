Минчанин ударил в грудь охранявшего Белтелерадиокомпанию милиционера

Источник материала: Tut.by

Мужчина выпил литр водки и ударил милиционера в грудь. Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД.

Инцидент произошел в ночь с 1 на 2 ноября. Около часа сотрудник спецбатальона Департамента охраны МВД вышел осмотреть здание Белтелерадиокомпании на улице Макаенка.

«Внезапно к нему направился проходивший мимо мужчина и ударил кулаком в грудь. Нападавшего задержали и доставили в Первомайское РУВД столицы для разбирательства. Со слов 31-летнего минчанина, перед прогулкой по городу он выпил литр водки, и опьянение стало причиной хулиганской выходки», — рассказали в милиции.

В отношении минчанина возбудили уголовное дело за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел.