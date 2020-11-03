В Буда-Кошелево на автомойке обнаружен без сознания внук хозяина - вскоре он умер, его друг в больнице

Источник материала: Tut.by

В Буда-Кошелево на частной автомойке обнаружили двоих молодых мужчин. Один из них позже умер. Об этом TUT.BY сообщили местные жители.

Один из мужчин — 30-летний внук известного в городе бизнесмена, местного депутата и хозяина автомойки. Его обнаружили без сознания в здании автомойки утром 2 ноября. Там же был его приятель.

Мужчин доставили в больницу, где вскоре один из них — внук бизнесмена — умер. Сегодня его хоронят. Второй сейчас находится на лечении.

Что стало причиной происшествия, выясняют следователи.