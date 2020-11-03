Уголовное дело оптом: в Беларуси сразу 231 новый подозреваемый из-за протестов

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, и активного участия в них и признал подозреваемыми в его рамках сразу 231 человека. Правозащитники говорят, что такого в Беларуси не бывало со сталинских времен.

Что произошло

Первомайский районный отдел Следственного комитета Минска возбуждил уголовное дело по факту организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, и активного участия в них по ч. 1 ст. 342 УК Республики Беларусь.

По данным следствия, 1 ноября в столице прошли несанкционированные массовые мероприятия , в ходе которых задержаны несколько сотен граждан, грубо нарушивших общественный порядок. Их действия были сопряжены с явным неповиновением требованиям представителей власти и повлекли нарушение работы транспорта и организаций. Также повреждены объекты городской инфраструктуры и автомобиль органов внутренних дел.

Подозреваемым в совершении вышеуказанного преступления признан 231 человек. Они допрошены об обстоятельствах совершения противоправных действий.

Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление иных лиц, причастных к противоправной деятельности, сообщается на сайте СК.

Среди подозреваемых журналисты

Сотрудничающие с телеканалом «Белсат» журналисты Дмитрий Солтан (Буянов), Дмитрий Кравчук и Артем Богославский признаны подозреваемыми по уголовному делу о массовых беспорядках по статье 342 УК. Они были задержаны 1 ноября, когда освещали проходивший в Минске Марш против террора.

Журналисты «Белсата» работают в условиях отсутствия аккредитации уже почти 13 лет и сталкивались с различными формами преследования, но уголовные дела в их отношении - это новый виток, заявил БелаПАН заместитель директора «Белсата» Алексей Диковицкий.

По его словам, если это дело будет продолжаться, Беларусь будет трудно назвать иначе, как тоталитарной страной.

Беларусь скатывается в тоталитаризм

«За последние три месяца 2020 года в Беларуси за участие в мирных акциях протеста были арестованы около 17 000 человек, около 1000 лиц подозреваются или обвиняются в уголовных преступлениях по политическим мотивам», - напомнил в связи с новым делом председатель Правозащитного центра ”Весна" Алесь Беляцкий.

Он добавил, что «сотрудники милиции во время массовых манифестаций в августе убили Александра Тарайковского и Геннадия Шутова, Александр Вихор умер после задержания в автозаке, Никита Кривцов погиб при невыясненных обстоятельствах», более тысячи демонстрантов были ранены и обратились за медицинской помощью.

СК не возбудил ни одного уголовного дела по жалобам о пытках, издевательствах и изнасилованиях, напомнил Беляцкий, однако есть ряд уголовных дел в отношении демонстрантов.

«Беспрецендентное количество подозреваемых по этому делу – 231 человек из тех, что были задержаны во время марша в Куропатах. Власти перешагнули границы логики и смысла», - считает правозащитник.

Он напомнил, что мирное шествие в день памяти предков "Дзяды" было разогнано впервые с 1988 года, против мирных демонстрантов использовались спецсредства, «их безосновательно избивали при задержании, над ними издевались во время транспортировки в отделы милиции», сказано на сайте ПЦ «Вясна».

«Очевидно, что приказ на насилие и на возбуждение этого мега-уголовного дела был отдан с самого верха. Нарушения прав человека в стране достигли невидимых доселе масштабов. Такого в истории Беларуси не было со сталинских времен. Против народа власти развязали настоящий террор. Беларусь быстро скатывается в свирепый тоталитаризм», - подчеркнул Беляцкий.

Власти ищут новые методы давления

«Мирное воскресное шествие в Куропаты, чтобы почтить память репрессированных в 1937-1941 годах, было встречено автоматами и жёсткими задержаниями. Власть в Беларуси, которая пытается удержаться методами устрашения и репрессий, на самом деле боится правды и собственного народа», - заявили в свою очередь в Координационном совете оппозиции.

По словам авторов заявления, свободных белорусов уже не напугать ставшей «привычной» статьей 23.34 КоАП, поэтому режиму приходится искать новые способы давления.

«231 задержанный на воскресном марше стал подозреваемым по уголовному делу по статье 342 УК (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок). Власть повторяет страшную историю репрессий НКВД, штампуя фабрикуемые дела», - считают в КС.

Координационный совет осудил преследование мирных белорусов и давление на граждан только за то, что они имеют своё мнение и призвал немедленно освободить всех незаконно задержанных и прекратить их преследование по политическим мотивам.